DE
FR

Après la tempête de critiques
La police décide de garder la couleur de peau dans Ripol

La police fédérale suisse maintient la mention de la couleur de peau dans son fichier de recherche Ripol, mais prévoit de la moderniser. Eva Wildi-Cortés, directrice de Fedpol, annonce cette décision suite à une consultation des cantons, malgré les critiques initiales.
Publié: il y a 16 minutes
Partager
Écouter
La directrice de Fedpol, Eva Wildi-Cortés.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La mention de la couleur de peau «ne sera pas supprimée» dans le fichier de recherche Ripol de la police fédérale, a annoncé vendredi la directrice de Fedpol, Eva Wildi-Cortés. Elle sera toutefois «modernisée», tout comme la mention de l'origine régionale.

A lire aussi
La police forcée de retirer la couleur de peau de son système de recherche national
Exclusif
A la suite d'une plainte
La police forcée de retirer la couleur de peau de son système de recherche
Beat Jans fait marche arrière sur l'interdiction de citer la couleur de peau
Fichier Ripol
Beat Jans fait marche arrière sur l'interdiction de citer la couleur de peau

Fedpol avait annoncé début septembre une nouvelle directive aux polices cantonales, indiquant que la couleur de peau ne devait plus être mentionnée dans le système de recherche Ripol. La décision avait entraîné une vague de critiques, de la part des polices mais aussi au niveau politique.

A l'issue de la consultation menée auprès des cantons, «il est clair que la catégorie 'couleur de peau' ne sera pas éliminée pour le moment», a déclaré Eva Wildi-Cortès sur les ondes de la radio suisse italienne RSI. Cette mesure ne devait pas être considérée comme une limite, mais visait à augmenter la précision et la qualité des données enregistrées dans Ripol, a-t-elle justifié. L'objectif était de rendre le travail de la police plus efficace.

Une approche plus moderne

Les cantons sont toutefois «d'accord avec nous qu'il faut moderniser cette catégorie, parce qu'elle n'était pas utilisée. La même chose vaut pour la typologie 'origine régionale», a ajouté la directrice de Fedpol, qui refuse toutefois d'en dire davantage. Dans une réponse à plusieurs interventions parlementaires publiée cette semaine, le Conseil fédéral précise pour sa part qu'une majorité des polices cantonales souhaitent conserver la possibilité de préciser la couleur de peau «à titre d’indication facultative».

Il souhaite toutefois que Fedpol mette cette adaptation du système à profit pour moderniser les différentes catégories, afin notamment de supprimer les désignations de couleur «jaune» et «rouge», «qui sont problématiques et ne sont guère adaptées à la pratique». Concernant l'origine régionale, «certaines adaptations» des différentes catégories devront également être effectuées «afin de mieux les adapter aux besoins des professionnels sur le terrain».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus