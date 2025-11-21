La police fédérale suisse maintient la mention de la couleur de peau dans son fichier de recherche Ripol, mais prévoit de la moderniser. Eva Wildi-Cortés, directrice de Fedpol, annonce cette décision suite à une consultation des cantons, malgré les critiques initiales.

La police décide de garder la couleur de peau dans Ripol

La directrice de Fedpol, Eva Wildi-Cortés. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La mention de la couleur de peau «ne sera pas supprimée» dans le fichier de recherche Ripol de la police fédérale, a annoncé vendredi la directrice de Fedpol, Eva Wildi-Cortés. Elle sera toutefois «modernisée», tout comme la mention de l'origine régionale.

Fedpol avait annoncé début septembre une nouvelle directive aux polices cantonales, indiquant que la couleur de peau ne devait plus être mentionnée dans le système de recherche Ripol. La décision avait entraîné une vague de critiques, de la part des polices mais aussi au niveau politique.

A l'issue de la consultation menée auprès des cantons, «il est clair que la catégorie 'couleur de peau' ne sera pas éliminée pour le moment», a déclaré Eva Wildi-Cortès sur les ondes de la radio suisse italienne RSI. Cette mesure ne devait pas être considérée comme une limite, mais visait à augmenter la précision et la qualité des données enregistrées dans Ripol, a-t-elle justifié. L'objectif était de rendre le travail de la police plus efficace.

Une approche plus moderne

Les cantons sont toutefois «d'accord avec nous qu'il faut moderniser cette catégorie, parce qu'elle n'était pas utilisée. La même chose vaut pour la typologie 'origine régionale», a ajouté la directrice de Fedpol, qui refuse toutefois d'en dire davantage. Dans une réponse à plusieurs interventions parlementaires publiée cette semaine, le Conseil fédéral précise pour sa part qu'une majorité des polices cantonales souhaitent conserver la possibilité de préciser la couleur de peau «à titre d’indication facultative».

Il souhaite toutefois que Fedpol mette cette adaptation du système à profit pour moderniser les différentes catégories, afin notamment de supprimer les désignations de couleur «jaune» et «rouge», «qui sont problématiques et ne sont guère adaptées à la pratique». Concernant l'origine régionale, «certaines adaptations» des différentes catégories devront également être effectuées «afin de mieux les adapter aux besoins des professionnels sur le terrain».