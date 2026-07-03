Une opération policière majeure a été déclenchée vendredi à Schaffhouse après des menaces visant la mosquée Aksa. Le périmètre a été bouclé trois heures, mais aucune menace sérieuse n’a été confirmée.

Alerte à la mosquée de Schaffhouse après de graves menaces

Alerte à la mosquée de Schaffhouse après de graves menaces

ATS Agence télégraphique suisse

Des menaces proférées contre une mosquée a entraîné une importante opération policière à Schaffhouse vendredi matin. Le bouclement du périmètre a été levé après trois heures, en l'absence d'indices laissant conclure que ces menaces étaient sérieuses. Leur provenance est encore inconnue.

La police schaffhousoise a été alertée vers 08h20 du fait que la mosquée Aksa a été la cible de menaces. Les forces de l'ordre ont envoyé un important effectif sur place et bouclé le périmètre, écrivent-elles.

Suite à la levée de cette mesure, le dispositif de sécurité mis en place dans et devant la mosquée est maintenu. L'enquête doit déterminer, qui est à l'origine des menaces. Son ou ses auteurs risquent d'être poursuivis pénalement et de devoir payer les coûts de l'intervention policière.