Venue de Hambourg à Zurich, Milana pensait retrouver un environnement familier. Deux ans plus tard, l'Allemande décrit le choc des codes suisses, une «cryptolangue» quotidienne et le manque de la spontanéité hambourgeoise.

Installée en Suisse, cette Allemande déplore la réserve des habitants

Installée en Suisse, cette Allemande déplore la réserve des habitants

Laszlo Schneider

Les canapés sont un élément incontournable des boulangeries suisses. Pourtant, Milana, une influenceuse allemande, a eu du mal à les apprécier.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, elle a exprimé son incompréhension face à ces mini-tartines salées et s'est pris une vague de commentaires très agressifs en retour. Elle revient sur cette polémique culinaire, symptomatique de ses efforts d'intégration quotidiens en Suisse.

Blick: Milana, votre vidéo où vous critiquiez des canapés suisses a fait sensation. Vous disiez: «Je ne comprends pas cet engouement.» Pensiez-vous que votre critique sur de simples petites tartines allait déclencher une telle polémique culinaire?

Milana: Non, absolument pas. Je n'y avais pas réfléchi, j’étais juste curieuse. Je remarquais toujours ces tranches de pain toast avec différentes garnitures. Un jour, chez le boucher, je me suis dit que j’allais lui poser la question. Elles avaient l’air appétissantes, mais plutôt inhabituelles.

Sur vos réseaux sociaux et dans les commentaires, des critiques virulentes ont fusé, y compris des remarques déplacées.

Je dois être tout à fait honnête: cela m'a surprise, je ne m'y attendais pas. Je ne voulais attaquer personne, mais simplement parler de ma perception de manière objective.

J'ai lu à maintes reprises: «Retourne en Allemagne.» A quelle fréquence cette réaction vous est-elle adressée et dans quelle mesure vous affecte-t-elle?

Cela arrive régulièrement. Parfois, je me dis: «Ce ne sont que des inconnus, je me fiche de ce qu'ils disent.» Mais parfois, selon mon humeur, cela me perturbe. J'ai aussi des origines migratoires en Allemagne. Dans les années 90, mes parents ont dû entendre: «Vous êtes étrangers, retournez dans votre pays.» Je pensais m'être bien intégrée en Allemagne. Et voilà où j'en suis: je suis à nouveau étrangère ici, et la même chose se reproduit. Je suis en train de revivre la vie de mes parents.

«J'ai tendance à parler plus fort»

Avez-vous sous-estimé ce rejet malgré un bagage culturel supposément commun?

Je ne m'y attendais pas. Je me disais: «On parle allemand dans les deux pays, c'est plus ou moins la même chose.» Je n'avais pas anticipé une opposition aussi forte et que les Allemands ne soient pas si bien accueillis ici…

... et vous ressentez en permanence ce ressentiment?

C'est plutôt occasionnel, car je n'y prête pas attention consciemment. Je le remarque davantage lorsque je suis avec d'autres personnes et que cette distinction est toujours faite: Allemande ou Suissesse? Alors je me dis: Quelle importance? Je me considère plutôt comme une citoyenne européenne ou du monde.

Vous freinez donc consciemment votre utilisation des réseaux sociaux et vous vous adaptez à la fameuse réserve suisse?

Oui. J'essaie d'être moins directe. Je me suis efforcée de ne pas toujours dire ce que je pense immédiatement, mais plutôt de prendre le temps d'y réfléchir. Surtout quand je découvre quelque chose d'intéressant et que je m'enthousiasme, j'ai tendance à parler plus fort ou à précipiter les choses. J'ai donc décidé de rester plus posée. Certains abonnés m'ont même dit que je paraissais arrogante. Je ne veux absolument pas donner cette impression.

«C'est toujours comme un langage codé»

Ce n'est pas ainsi que je vous décrirais.

Nous ne voulons absolument pas être méchants! Nous ne nous en rendons simplement pas compte. Et en tant qu'Allemand, il faut un certain temps pour comprendre cette mentalité suisse. De manière générale, je remarque que lorsque des Suisses essaient de me vendre quelque chose ou de me donner une consigne, c'est toujours un peu comme un langage codé. Trois options surgissent alors dans ma tête et je dois d'abord réfléchir: est-ce que cela veut dire ceci, cela ou encore autre chose? Je demande souvent: «Vous essayez de me dire que...?» Mais même dans ce cas, la réponse est rarement directe.

Il y a deux ans, vous êtes venue de Hambourg à Zurich pour des raisons professionnelles. Vous y sentez-vous bien?

Il est simplement très difficile, lorsqu'on a une trentaine d'années, de s'installer dans un nouvel endroit sans cercle d'amis, tandis que ma famille est restée au pays. La spontanéité des habitantes et habitants de Hambourg me manque, cette manière d'engager immédiatement la conversation avec des inconnus à la caisse ou autour d'un sandwich. Ici, les gens sont plutôt dans leur coin.