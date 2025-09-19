DE
FR

Après le scandale à Porrentruy
Trois quarts des fauteurs de trouble des piscines bâloises viennent de France

Les piscines bâloises ont été confrontées cet été à des jeunes fauteurs de troubles. Les chiffres montrent désormais qu'une grande partie d'entre eux sont venus de l'étranger pour se baigner en Suisse.
Publié: il y a 55 minutes
Partager
Écouter
1/5
Des jeunes chahuteurs ont gâché les plaisirs de la baignade dans les piscines bâloises cet été.
Photo: Keystone
LucienFluri05.jpg
Lucien Fluri

Ils ont fait du chahut et n'ont pas respecté les règles: les piscines bâloises ont dû faire face cet été à des jeunes fauteurs de troubles. Les autorités déploraient un comportement «agressif et irrespectueux».

A lire aussi
La piscine de Porrentruy devrait prolonger son interdiction aux voisins Français
«Une sérénité retrouvée»
La piscine de Porrentruy prête à prolonger son interdiction aux Français
Piscine anti-Français de Porrentruy: le maire réagit à la polémique
«Nous faisons au mieux»
Piscine anti-Français de Porrentruy: le maire réagit à la polémique

Blick dispose désormais de données précises du service bâlois compétent en la matière. Résultat: le trois quarts des fauteurs de troubles venait de France. Les piscines de Bâle ont émis au total 28 interdictions d'accès cet été – dont 21 ont été envoyées à des adresses françaises, comme l'a indiqué le Département de l'éducation bâlois. Il faut toutefois noter que les fauteurs de trouble représentent une part minime des visiteurs.

Pas comme Porrentruy

Il est arrivé que les services de sécurité interviennent pour gérer la situation sur place. La police a également dû intervenir à plusieurs reprises au début de l'été. Le 29 juin, par exemple, cinq patrouilles se sont rendues à la piscine St. Jakob pour régler une dispute entre deux groupes.

Contrairement à la commune de Porrentruy, qui a fait les gros titres cet été avec sa piscine «anti-français», Bâle n'a pas pris de mesures drastiques. A Porrentruy, le bilan a finalement été positif pour l'été 2025: plus de deux fois plus d'abonnements ont été vendus. Cette mesure a toutefois déplu aux politiques français. La Commission fédérale contre le racisme (CFR) a aussi jugé l'interdiction générale de baignade «problématique et irritante».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
6 médailles d'or pour la Suisse
Présenté par
6 médailles d'or pour la Suisse
Grand succès aux EuroSkills
6 médailles d'or pour la Suisse
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Gros plan sur le roi des cépages
Présenté par
Gros plan sur le roi des cépages
Le chasselas
Gros plan sur le roi des cépages
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus