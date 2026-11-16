Les arnaques aux faux frais de livraison se multiplient. Une cliente qui pensait régler 2,99 francs à La Poste a ainsi vu 1500 francs débités de son compte. L’Ombudsman des banques suisses rappelle les bons réflexes à adopter face à ce type de phishing.

Une fausse facture de 2,99 francs finit par lui en coûter 1500

Une fausse facture de 2,99 francs finit par lui en coûter 1500

Nicole Krättli

Prudence à l'approche des Fêtes de fin d'année: à cette période de l’année, avec notamment le Cyber Monday et Noël, recevoir un message concernant des frais de livraison impayés peut sembler parfaitement plausible si on attend un colis.

C’est ce qui est arrivé à une femme qui attendait une commande Zalando. Elle a reçu un courriel prétendument envoyé par La Poste, lui réclamant 2,99 francs de frais supplémentaires et l’invitant à cliquer sur un lien.

Celui-ci l’a redirigée vers un faux site imitant celui de La Poste, sur lequel elle a saisi ses coordonnées bancaires. Peu après, elle a reçu par SMS un code de confirmation de sa banque, qu’elle a également entré sur le site frauduleux. Le mal était fait.

Un article du «Beobachter» Cet article a été publié initialement dans le «Beobachter», un magazine appartenant à Ringier AG, éditeur de Blick. Cet article a été publié initialement dans le «Beobachter», un magazine appartenant à Ringier AG, éditeur de Blick. Plus

«Cela peut arriver à n’importe qui»

Quelques instants plus tard, au lieu des 2,99 francs annoncés, 1500 francs ont été débités de son compte au profit d’une agence de voyages étrangère. Des escrocs avaient apparemment tenté d’effectuer une réservation à ses frais.

La cliente a été victime de phishing. Ce type de cas figure désormais parmi les réclamations les plus fréquemment adressées à l'Ombudsman des banques suisses, explique son adjoint Martin Frei.

«Cela peut arriver à n’importe qui», souligne-t-il. Les faux sites internet sont parfois très difficiles à distinguer des vrais. Le procédé est toutefois souvent similaire: un message réclame le paiement d’une petite somme supplémentaire.

Contacter directement l’expéditeur

Martin Frei recommande donc de ne pas cliquer sur les liens contenus dans ce type de message et de contacter directement l’expéditeur supposé, par exemple La Poste, en passant par ses canaux officiels.

Toute personne ayant déjà saisi les données de sa carte bancaire sur un site suspect devrait immédiatement contacter l’émetteur de sa carte et demander son blocage, même si aucun débit n’a encore été constaté.

En cas de transaction suspecte, il est également recommandé de la signaler sans attendre à l’émetteur de la carte, en décrivant précisément les faits: quel montant était affiché sur le faux site? Un SMS de confirmation a-t-il été reçu? Et, si oui, que mentionnait-il?

Faire des captures d'écran

Selon la plateforme d’information «E-Banking – but safe!» de la Haute école spécialisée de Lucerne, les victimes qui souhaitent porter plainte devraient également effectuer des captures d’écran de l’ensemble du processus. En cas de préjudice financier, l’Office fédéral de la cybersécurité recommande de déposer une plainte pénale. Les liens de phishing peuvent aussi être signalés sur Antiphishing.ch.

Lorsque des fraudeurs utilisent des données de carte volées sans que le paiement ait été validé par le titulaire, l’émetteur de la carte peut, dans certaines conditions et si la contestation intervient dans les délais, tenter de récupérer la somme auprès du bénéficiaire.

La situation est en revanche plus compliquée lorsque la victime a elle-même confirmé le paiement à l’aide d’un code ou d’une application bancaire. Dans ce cas, un remboursement est généralement difficile à obtenir, explique Martin Frei. Tout dépend alors des conditions générales de l’émetteur de la carte et des circonstances précises de l’affaire. Selon lui, une indemnisation reste plutôt rare dans ce type de situation.

Remboursement partiel

Dans le cas de la cliente Zalando, le SMS de confirmation envoyé par l’émetteur de la carte ne mentionnait ni le montant de 1500 francs ni le nom de l’agence de voyages bénéficiaire. L'Ombudsman des banques a considéré ce point comme problématique.

Dans le cadre de la procédure de médiation, l’émetteur de la carte a finalement proposé un remboursement de 800 francs, offre acceptée par la cliente.

Selon Martin Frei, les messages de confirmation mentionnent désormais le bénéficiaire et le montant du paiement. «Si ces informations ne correspondent pas au paiement prévu, celui-ci ne doit en aucun cas être confirmé.»

Sources et références