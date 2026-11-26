Le Tribunal fédéral a rejeté un recours contre la votation du 14 juin 2026 sur l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions». Un citoyen zurichois contestait une interview jugée influente d'une conseillère d'Etat nidwaldienne.

Le TF rejette un recours contre la votation «Pas de Suisse à 10 millions»

Le TF rejette un recours contre la votation «Pas de Suisse à 10 millions»

ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal fédéral rejette dans un arrêt publié jeudi un recours contre la votation du 14 juin 2026 «Pas de Suisse à 10 millions». Un citoyen zurichois avait requis l'annulation du scrutin en raison d'une interview accordée par une conseillère d'Etat nidwaldienne.

Le recourant estimait que la liberté de vote avait été violée avant la tenue du scrutin en raison des propos tenus dans une interview par la Nidwaldienne Karin Kayser-Frutschi (Le Centre).

Dans cet article publié fin mai, la conseillère d'Etat à la tête de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) s'était exprimée en posant un regard critique sur l'initiative soumise au vote. Elle avait souligné les conséquences pour la politique sécuritaire en cas d'acceptation du texte.

Initiative rejetée

Le Tribunal fédéral a retenu qu'il était clair qu'aux yeux du lectorat la femme politique s'exprimait à titre privé et non en tant que membre d'une institution. Les réponses sont ainsi formulées à la première personne. La désignation de «première directrice de la police» dans le titre ne suffit pas à donner un caractère officiel à ses déclarations. De plus, dans ses réponses, Karin Kayser-Frutschi n'a fourni aucune information fausse ou trompeuse, ni prises isolément ni dans leur ensemble.

Le scrutin sur cette initiative portée par l'UDC s'est tenu en juin 2026. L'initiative, qui prévoyait un contrôle strict de l'immigration pour que la population résidente permanente de la Suisse ne dépasse pas 10 millions d'ici 2050, avait été rejetée par 54,8% des voix.