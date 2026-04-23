La FSFP rejette l'initiative UDC «Pas de Suisse à 10 millions!» après une réunion à Schaffhouse. Elle avertit que cela affaiblirait la police et mettrait en péril la sécurité nationale.

La faîtière des policiers rejette sèchement l'initiative de l'UDC

La faîtière des policiers rejette sèchement l'initiative de l'UDC

ATS Agence télégraphique suisse

La Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP) a décidé «sans équivoque» de rejeter l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions!». La suppression de l’accès au Système d’information Schengen (SIS) affaiblirait sensiblement le travail de la police, indique jeudi la faîtière au terme de la réunion de son comité central à Schaffhouse.

L’acceptation de l’initiative «remettrait en cause» les accords bilatéraux existants entre la Suisse et l’Union européenne et «aurait ainsi des répercussions directes sur la sécurité en Suisse», note la FSFP dans un communiqué.

Pour la fédération, les accords bilatéraux constituent «un pilier essentiel» de la coopération internationale pour la lutte contre la criminalité. Les conséquences seront notamment «moins d’informations, des enquêtes retardées et des conditions plus difficiles dans la lutte contre la criminalité transfrontalière». La coopération avec les autorités policières des pays voisins deviendrait également «nettement plus compliquée», indique la FSFP.