L'autorité de surveillance des jeux d'argent a cherché à déterminer si des mineurs de moins de 18 ans pouvaient effectuer illégalement des paris sportifs. Les opérateurs s'opposent désormais à la publication des résultats.

Andreas Schmid

Le 11 juin, l’Autorité de surveillance des jeux d’argent (Gespa) a annoncé qu’elle entendait rendre public son rapport sur la protection des mineurs dans le domaine des paris sportifs. Une décision qui ravive un différend entre les sociétés de loterie Swisslos et la Loterie Romande, d’un côté, et la Gespa, de l’autre.

Tout a commencé par des tests menés par la Gespa dans le domaine des paris sportifs. Afin de s'assurer de l'efficacité des contrôles effectués dans les kiosques, aux machines à sous et en ligne, la Gespa a demandé à des mineurs de parier, alors que cela leur est interdit. Un contrôle qui prend exemple sur les achats tests d’alcool et de tabac, grâce auxquels les autorités s'assurent de la protection des mineurs face à ces produits addictifs.

Résistance des opérateurs

Swisslos et la Loterie Romande ne souhaitent pas révéler si les mesures de contrôle – à savoir l’identification des joueurs en ligne ainsi que la vérification de l’âge aux kiosques et aux distributeurs automatiques – sont efficaces ou si des mineurs ont pu parier. Elles se sont opposées à la publication des résultats par la Gespa et ont exigé une décision susceptible de recours. Celle-ci est désormais disponible depuis dix jours.

«Nous examinons actuellement la possibilité de faire appel», a déclaré Swisslos à ce sujet. Cette démarche devra être effectuée auprès du tribunal intercantonal des jeux d'argent, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la décision. Swisslos précise qu’il s’agit «moins des résultats de l’étude que de la question de savoir si la Gespa est autorisée à publier des informations qu’elle a obtenues dans le cadre de son activité professionnelle».

La Loterie Romande ne commente pas le contenu de la décision et ne précise pas si elle compte la contester.

En pleine Coupe du monde de football

Alors que la Coupe du monde de football bat son plein, les paris sportifs sont en plein essor pour Swisslos et la Loterie Romande, détenteurs du monopole en Suisse. Et l’offre ne cesse de s’élargir, avec des paris en direct et d’autres formules de jeu attrayantes, ainsi que des cotes plus élevées, par exemple pour les matches de l’équipe suisse.

Selon des sources, le rapport de la Gespa sur la protection des mineurs mettrait en lumière certains éléments fâcheux pour les opérateurs. L’opposition, justifiée par des réserves de principe, reposerait plutôt sur la crainte de voir apparaître des failles dans le contrôle de l’âge.

Le chiffre d’affaires annuel généré par les paris sportifs s'élève désormais à un montant considérable, de l’ordre de plusieurs centaines de millions. Les cantons, propriétaires de Swisslos et de la Loterie Romande, perçoivent près de 100 millions de francs par an grâce aux paris.

Risque de dépendance

Comme les paris peuvent être réalisés 24 heures sur 24 et depuis n’importe quel endroit, ils présentent un risque considérable de dépendance. Notamment parce que la tentation de gagner de l'argent grâce à ses connaissances conduit à des espoirs de gains illusoires.

Les experts indiquent que ce sont surtout les jeunes hommes qui sont exposés au risque de dépendance aux paris sportifs. Ce sont notamment les paris en direct qui incitent à adopter des comportements problématiques et à dépenser sans compter.

C’est précisément pour cette raison que la protection des mineurs revêt une importance capitale, comme le souligne une étude de la Commission fédérale pour les questions de dépendance, datant de 2024. Celle-ci indique que de nombreux mineurs auraient accès à des paris sportifs via une application.

Le rapport de la Gespa permettra peut-être un jour de déterminer si et comment le contrôle fonctionne.