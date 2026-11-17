Des utilisateurs ont signalé mardi des problèmes avec Apple Pay, iCloud, l’App Store et l’assistance Apple. Apple a identifié la cause de la panne.

Apple explique ce qui se cache derrière la panne

Apple explique ce qui se cache derrière la panne

En bref Des utilisateurs signalent actuellement des perturbations sur Apple Pay, iCloud, l’App Store et l’assistance Apple en Suisse

Des milliers de signalements ont également été enregistrés aux Etats-Unis, Apple n’a jusqu’à présent donné aucune raison pour expliquer les pannes

On ignore quand les services Apple fonctionneront à nouveau

Bernadette Hogg

Mardi soir en Suisse, certains utilisateurs n’ont pas pu payer avec leur iPhone ou télécharger une application. Des problèmes avec Apple Pay, iCloud et l’App Store ont été signalés sur Allestörungen.ch. L’assistance Apple a également été touchée.

La Suisse n’a pas été le seul pays touché. Aux Etats-Unis, la plateforme Downdetector a enregistré des milliers de signalements, rapporte le «New York Post».

Pas de cyberattaque

Selon Apple, la panne a été provoquée par une mise à jour interne et non par une cyberattaque. L’entreprise a indiqué mardi que bon nombre de ses systèmes fonctionnaient à nouveau et qu’elle s’efforçait de rétablir les autres au plus vite.

Ces derniers jours, plusieurs grands fournisseurs de services en ligne ont connu des pannes. Jeudi, une panne chez Microsoft a notamment mis hors service Outlook et Teams dans plus de 70 pays, perturbant le travail d’entreprises, d’administrations et d’hôpitaux. Microsoft n’a entièrement rétabli ses services que samedi. A l’origine de la panne, une erreur de programmation passée inaperçue depuis juillet.