Ignazio Cassis convoque une réunion spéciale jeudi à Vienne pour décider de la future présidence de l'OSCE. La Suisse cherche un consensus avant la fin de son mandat à la tête de l'organisation.

Ignazio Cassis convoque une réunion spéciale pour sauver la suite à l'OSCE

Ignazio Cassis convoque une réunion spéciale pour sauver la suite à l'OSCE

ATS Agence télégraphique suisse

Ignazio Cassis convoque une réunion spéciale pour trouver la prochaine présidence de l'OSCE. La question devient urgente, à quelques semaines de la fin du mandat suisse à la tête de l'organisation. La réunion spéciale du Conseil permanent est prévue jeudi à Vienne, où se trouve le siège de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

«L'objectif est de mobiliser les 57 Etats participants pour rechercher un consensus sur la future présidence de l'organisation et garantir sa capacité d'action», écrivent les services du Tessinois dans un communiqué.

L'organisation prend ses décisions par consensus. Un système qui a souvent paralysé l'OSCE. Chypre par exemple s'était portée candidate pour reprendre la présidence en 2027. Mais la Turquie y est opposée.