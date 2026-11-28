Camille Krafft

«Nous n’achetons pas ces parcelles. Ce sont des sociétés agricoles indépendantes qui les détiennent.» Voici comment Avni Orllati, le tout-puissant patron de la société du même nom, se défendait en août dans les colonnes du «Temps» à la suite d’une enquête que nous avons publiée en juin dans Blick et «L’illustré».

Les dates clés 2020 Avni Orllati soumet des offres d’achat via la société Henny Frères. Eté 2026 La Commission foncière rurale ouvre au moins deux procédures contre Henny Frères. Octobre 2026 La Cour de droit administratif et public (CDAP) donne partiellement raison aux journalistes. 2020 Avni Orllati soumet des offres d’achat via la société Henny Frères. Eté 2026 La Commission foncière rurale ouvre au moins deux procédures contre Henny Frères. Octobre 2026 La Cour de droit administratif et public (CDAP) donne partiellement raison aux journalistes. Plus

Ce long format révélait comment Orllati, en passant par des sociétés anonymes agricoles, s’assure la maîtrise de terrains qui devraient rester entre les mains de paysans exploitant à titre personnel et être protégés de la spéculation, selon l’esprit de la loi. A la suite de cette enquête, la Commission foncière rurale (CFR I), qui délivre les autorisations d’acquérir pour des terres de ce type, a ouvert au moins deux procédures administratives contre Henny Frères, l’une des SA contrôlées par Orllati. Henny Frères s’était en effet engagée à exploiter personnellement des parcelles situées sur la commune de Lausanne, ce qu’elle n’aurait pas fait, selon des témoignages concordants.

Les rouages du «système» Orllati: rappel des faits L’enquête que nous avons publiée en juin dans Blick et L’illustré révélait comment le Groupe Orllati contrôle des parcelles agricoles qui, selon l’esprit de la loi, devraient être réservées à des paysans exploitant eux-mêmes leurs terres. Pour ce faire, le promoteur basé à Bioley-Orjulaz (VD) s’appuie sur des agriculteurs placés dans des sociétés anonymes qui deviennent officiellement propriétaires des terrains en question. Avec des avantages stratégiques et financiers considérables à la clé, puisqu’il s’agit à terme pour le groupe d’exploiter des décharges ou de développer des projets immobiliers sur des terrains dont les prix sont sans commune mesure avec ceux des zones à bâtir. L’article identifiait au moins trois sociétés vaudoises fonctionnant sur le même principe: Henny Frères SA, Porla SA et Crafo SA. Avni Orllati assure que toutes les activités du groupe s’inscrivent dans un cadre légal strict et qu’il n’a «jamais soustrait un mètre carré à l’agriculture, et encore moins à l’agriculteur». L’enquête que nous avons publiée en juin dans Blick et L’illustré révélait comment le Groupe Orllati contrôle des parcelles agricoles qui, selon l’esprit de la loi, devraient être réservées à des paysans exploitant eux-mêmes leurs terres. Pour ce faire, le promoteur basé à Bioley-Orjulaz (VD) s’appuie sur des agriculteurs placés dans des sociétés anonymes qui deviennent officiellement propriétaires des terrains en question. Avec des avantages stratégiques et financiers considérables à la clé, puisqu’il s’agit à terme pour le groupe d’exploiter des décharges ou de développer des projets immobiliers sur des terrains dont les prix sont sans commune mesure avec ceux des zones à bâtir. L’article identifiait au moins trois sociétés vaudoises fonctionnant sur le même principe: Henny Frères SA, Porla SA et Crafo SA. Avni Orllati assure que toutes les activités du groupe s’inscrivent dans un cadre légal strict et qu’il n’a «jamais soustrait un mètre carré à l’agriculture, et encore moins à l’agriculteur». Plus

Des documents au logo d’Orllati et le portable du patron

Alors qu’Avni Orllati évoque des sociétés agricoles «indépendantes», deux nouveaux documents auxquels nous avons eu accès questionnent les propos du promoteur. Ces éléments confirment qu’Henny Frères SA, officiellement présidée par un paysan du Gros-de-Vaud, a été directement utilisée par Avni Orllati dans le cadre d’offres d’achat pour des parcelles agricoles situées à Romanel-sur-Lausanne. «Nous avons le plaisir de vous soumettre notre meilleure offre, via l’entreprise Henny Frères SA qui a la possibilité d’acheter des terrains agricoles», peut-on même lire sur les documents, dont l’un porte le logo d’Orllati.

La formulation laisse entendre que c’est le groupe de Bioley-Orjulaz qui agissait ici pour son propre compte, par le biais d’Henny Frères. Or, selon un avocat à qui nous avons exposé l’affaire, «un exploitant agricole dont la société serait sous le contrôle d’un groupe tiers remplirait difficilement l’exigence d’exploitation à titre personnel posée par la loi. D’après le Tribunal fédéral, cette condition n’est remplie que si l’exploitant gère et dirige personnellement l’entreprise.»

Sur l’autre document que nous avons pu consulter, c’est même le numéro de portable personnel d’Avni Orllati qui figure sous l’adresse de Henny Frères. Selon nos informations, c’est ce dernier qui aurait directement approché le propriétaire et lui aurait rendu visite, avant de préparer les deux offres sur la base de ses échanges avec lui. Plusieurs autres témoignages portant sur d’autres parcelles agricoles vaudoises vont dans le même sens.

Le service de presse du groupe souligne qu’Avni Orllati «n’exerce pas de mandat d’administrateur» au sein des sociétés du type Henny Frères. Effectivement, son nom ne figure pas au registre du commerce. Mais ces documents suggèrent une fois de plus que c’est bien le patron d’Orllati qui contrôle ces SA, dont les administrateurs officiels, des agriculteurs, ne semblent parfois même pas au courant des activités. Outre un paysan du Gros-de-Vaud, Henny Frères est par ailleurs officiellement coadministrée par Emmanuel Crausaz, agriculteur et ancien directeur d’Orllati Environnement SA à Fribourg, qui dispose de la signature individuelle.

Dans l’interview qu’il a accordée au «Temps», le promoteur de Bioley-Orjulaz soulignait qu’Orllati pouvait «être associé» dans les sociétés agricoles «avec une certaine part», ce qui est «autorisé et légal». Selon la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), une société souhaitant acquérir du terrain agricole doit en effet être détenue majoritairement par un ou des agriculteurs exploitant à titre personnel. Rien n’empêche donc légalement qu’une minorité du capital soit en mains d’un groupe de construction.

Des témoignages concordants assurent toutefois que c’est Avni Orllati qui aurait avancé la totalité du capital de départ d’Henny Frères. Cette société anonyme permet au groupe de Bioley-Orjulaz de contrôler une vingtaine de parcelles en zone agricole ou viticole. Le groupe appose généralement sur place des bannières et pancartes avec son logo.

Un projet de quartier résidentiel négocié en coulisses

Les propositions d’achat qui figurent sur les documents ont été émises en 2020. Deux des trois parcelles sont situées en zone intermédiaire, mais elles sont considérées comme agricoles, car elles abritent des surfaces d’assolement (SDA). Contacté, le propriétaire des parcelles commente ainsi: «Je n’ai que du bien à dire de Monsieur Orllati. Le problème, ce ne sont pas ses agissements mais la loi qui est mal foutue.» Blick a néanmoins pu faire confirmer la façon dont Avni Orllati l’avait approché: le patron n’aurait pas hésité à emmener cet agriculteur manger au restaurant au moyen de son hélicoptère privé.

« Le problème ce ne sont pas les agissements [d’Avni Orllati], mais la loi qui est malfoutue. Le propriétaire des parcelles à Romanel »

Reste à savoir ce que vont devenir ces terrains. Dans ses réponses au «Temps», Avni Orllati répétait que son groupe s’intéressait aux terres agricoles «essentiellement pour les décharges et les gravières» et rejetait le terme de spéculation.

D’après nos informations, une dizaine de propriétaires sont pourtant en discussion avec Orllati pour le développement à terme d’un projet immobilier dans ce secteur de Romanel-sur-Lausanne. Contactées par téléphone, plusieurs personnes ont confirmé être en affaires avec le groupe de construction. Selon l’un de ces propriétaires, le projet serait même «bien avancé».

Mais la réalisation d’un nouveau quartier n’est pas pour demain, selon Patrick Oppliger, municipal chargé du territoire et du patrimoine, qui n’était pas au courant des échanges entre les propriétaires et Orllati. L’élu rappelle que Romanel-sur-Lausanne a connu la plus importante croissance démographique de Suisse entre 2022 et 2025 (+23%): «Il y a encore de la place dans le centre du village. Par ailleurs, notre priorité actuelle est de développer les infrastructures.»

Patrick Oppliger relève encore qu’un projet devait voir le jour il y a quelques années sur ces parcelles en collaboration avec l’entreprise Implenia. Ce projet de «quartier durable à dominante résidentielle» est tombé à l’eau en 2018, la procédure de planification n’ayant «pas pu être achevée dans les délais convenus, notamment en raison de l’évolution du cadre légal en matière d’aménagement du territoire», nous répond Implenia Suisse.

Orllati défend une «collaboration légale» et une vision à long terme Voici l’intégralité du statement d’Orllati qui fait suite à l’envoi de nombreuses questions: «Les sociétés agricoles concernées, dont celle à laquelle vous faites référence, sont des entités juridiquement indépendantes, qui exercent leurs activités agricoles sous leur propre responsabilité. Cette indépendance n’exclut pas une collaboration avec le Groupe Orllati lorsque certaines parcelles présentent un potentiel de développement futur. Dans ce contexte, Monsieur Orllati peut intervenir directement dans les échanges avec les propriétaires fonciers, en coordination avec les sociétés agricoles concernées. Cette collaboration ne modifie ni leur statut juridique ni leurs responsabilités respectives. Monsieur Orllati n’exerce pas de mandat d’administrateur au sein de ces sociétés. La transaction concernée a effectivement été conclue. Les modalités financières convenues entre les parties, y compris les versements complémentaires mentionnés, ne changent rien au fait que les acquisitions de terres agricoles sont soumises aux dispositions légales applicables, notamment en matière de prix licite. Les dites dispositions sont et ont été respectées à la connaissance du Groupe Orllati dans toutes les acquisitions de terres agricoles dont il a eu connaissance ou à laquelle il a collaboré. Tout développement futur reste soumis aux procédures et autorisations des autorités compétentes. Dans l’intervalle, les parcelles conservent leur vocation agricole et continuent d’être exploitées à ce titre. Pour le cas de parcelles qui feraient l’objet d’une exploitation de gravière ou de décharge, le Groupe Orllati accorde une attention particulière à la reconstitution de sols agricoles de qualité, sous le contrôle de l’autorité cantonale. Les collaborations évoquées ci-dessus s’inscrivent dans une vision à long terme, conciliant le maintien des activités agricoles et les besoins futurs du territoire, dans le respect du cadre légal.» Voici l’intégralité du statement d’Orllati qui fait suite à l’envoi de nombreuses questions: «Les sociétés agricoles concernées, dont celle à laquelle vous faites référence, sont des entités juridiquement indépendantes, qui exercent leurs activités agricoles sous leur propre responsabilité. Cette indépendance n’exclut pas une collaboration avec le Groupe Orllati lorsque certaines parcelles présentent un potentiel de développement futur. Dans ce contexte, Monsieur Orllati peut intervenir directement dans les échanges avec les propriétaires fonciers, en coordination avec les sociétés agricoles concernées. Cette collaboration ne modifie ni leur statut juridique ni leurs responsabilités respectives. Monsieur Orllati n’exerce pas de mandat d’administrateur au sein de ces sociétés. La transaction concernée a effectivement été conclue. Les modalités financières convenues entre les parties, y compris les versements complémentaires mentionnés, ne changent rien au fait que les acquisitions de terres agricoles sont soumises aux dispositions légales applicables, notamment en matière de prix licite. Les dites dispositions sont et ont été respectées à la connaissance du Groupe Orllati dans toutes les acquisitions de terres agricoles dont il a eu connaissance ou à laquelle il a collaboré. Tout développement futur reste soumis aux procédures et autorisations des autorités compétentes. Dans l’intervalle, les parcelles conservent leur vocation agricole et continuent d’être exploitées à ce titre. Pour le cas de parcelles qui feraient l’objet d’une exploitation de gravière ou de décharge, le Groupe Orllati accorde une attention particulière à la reconstitution de sols agricoles de qualité, sous le contrôle de l’autorité cantonale. Les collaborations évoquées ci-dessus s’inscrivent dans une vision à long terme, conciliant le maintien des activités agricoles et les besoins futurs du territoire, dans le respect du cadre légal.» Plus

Chef de service au Bureau technique de la commune de Romanel, Yann Gilliéron souligne par ailleurs que le développement d’un projet immobilier nécessiterait «que la municipalité décide de valoriser cette zone et que la commune révise son plan d’affectation. Il faudrait alors faire des démarches pour compenser les surfaces d’assolement.»

Sur les documents auxquels nous avons eu accès, le prix d’achat des terrains offert par Henny Frères interroge en outre. L’offre mentionne un prix de 5 fr. 50 le mètre carré, ce qui semble correspondre au prix licite fixé par la Commission foncière rurale et aux impôts fonciers réglés pour ce terrain. Mais ce n’est pas tout. Deux montants supplémentaires présentés comme des «acomptes libérés et non remboursables», alors qu’ils s’ajoutent en réalité au montant initial, doivent être versés un an, puis deux ans après la signature. La somme totale correspond à plus de 20 francs le mètre carré, soit bien au-delà du prix licite.

Le prix licite est un calcul complexe permettant de déterminer la valeur de rendement d’un terrain agricole. Il est volontairement bas pour permettre à des agriculteurs d’en vivre. Et c’est là que des questions se posent: «En principe, l’acheteur et le vendeur ne peuvent pas convenir d’un prix plus élevé que le prix licite, qui doit figurer d’ailleurs dans un acte notarié, que ce soit sous la forme d’acomptes ou d’autres types de paiement», souligne l’avocat à qui nous avons exposé l’affaire.

« Si Orllati peut payer quatre fois le prix, pourquoi un paysan nous vendrait-il le terrain à nous? Un agriculteur vaudois »

D’après un expert du secteur bancaire, la valeur maximale d’un terrain ne peut pas dépasser 135%, du moins dans le cadre d’un prêt bancaire. Un problème relevé par de nombreux agriculteurs. «Si Orllati peut payer quatre fois le prix, pourquoi un paysan nous vendrait-il le terrain à nous?» demande l’un d’entre eux, qui décrit un déséquilibre des forces.

Nous avons contacté le Groupe Orllati pour savoir notamment à quoi correspondaient les «acomptes», pourquoi Avni Orllati ne figure pas au registre du commerce pour Henny Frères, et si les administrateurs de cette «société indépendante» avaient été mis au courant des démarches du promoteur. Alors que son service de presse s’était contenté jusqu’ici d’un statement à la suite de nos nombreuses questions, le groupe a pris le temps de nous répondre un peu plus en détail.

La justice administrative contraint les autorités à la transparence

Les demandes de justification de la CFR I vis-à-vis de Henny Frères sont apparues dans le cadre d’une procédure que nous avons lancée en vertu de la loi sur l’information (LInfo), à laquelle la CFR I est soumise. Notre démarche vise à obtenir des copies de certaines autorisations délivrées par la commission pour des achats de parcelles par des sociétés anonymes contrôlées par Orllati. Dans le cadre de cette procédure, Henny Frères est représentée par Nicolas Gillard, l’avocat historique du groupe de Bioley-Orjulaz.

Après avoir refusé d’entrer en matière au motif notamment que nous n’avions «pas justifié d’un intérêt public prépondérant» et qu’il en allait «de la confiance que les administrés portent à l’Autorité», la Commission foncière rurale va devoir prendre une nouvelle décision. Dans un arrêt rendu le 1er octobre, la Cour de droit administratif et public (CDAP) a en effet partiellement admis notre recours. Elle rappelle que, en vertu de la LInfo, tous les documents officiels sont présumés publics, sans justification. Si une autorité veut en limiter l’accès, c’est à elle de renverser cette présomption.

Selon nos informations, deux procédures de révocation d’autorisation de vente sont en outre toujours pendantes concernant d’autres parcelles en mains de Henny Frères. La position de la SA contrôlée par Orllati est donc fragilisée, et ces décisions pourraient également avoir un impact sur certains de ses précédents achats de terrains.