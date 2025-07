1/5 Le trafic s'engorge régulièrement au Gothard. De nombreux Uranais demandent des mesures pour fluidifier le trafic. Photo: keystone-sda.ch

Lucien Fluri

Les habitants d'Uri en ont assez du trafic. Un ras-le-bol qui résonne jusqu'au Palais fédéral. Plusieurs interventions visant à endiguer le trafic au Gothard ont été débattues dernièrement au Parlement.

Le conseiller national uranais du Centre, Simon Stadler, a présenté la dernière idée en date: une taxe sur le tunnel. Les personnes qui ne font que traverser la Suisse et ne séjournent pas longtemps dans le pays devraient payer: 90 conseillers nationaux de tous les grands partis ont signé cette proposition. Le prix serait plus ou moins élevé, dépendant de l'état du trafic au Gothard. Des experts ont déclaré dans la «Sonntagszeitung» que la traversée pourrait coûter entre 30 et 60 francs aux heures de pointe.

La vignette coûte déjà assez cher

Les Néerlandais et les Allemands seraient probablement les plus touchés, si la proposition trouvait une majorité au Parlement. Ils utilisent surtout le tunnel niché dans les Alpes suisses pour voyager en Italie. En début de semaine, le magazine allemand «Der Spiegel» a médiatisé ces idées suisses. Elles ne sont pas bien accueillies – du moins par les lecteurs du magazine, comme le montrent les commentaires Facebook sur l'article.

Les Allemands n'ont pas envie de payer une taxe supplémentaire pour traverser la Suisse. «Autrefois, on appelait ça du banditisme», écrit un utilisateur. On peut lire à plusieurs reprises l'argument selon lequel la vignette autoroutière suisse est déjà suffisamment chère. «Le touriste qui doit payer la vignette suisse pour toute l'année alors qu'il n'effectue que deux passages par an est déjà suffisamment puni», écrit une utilisatrice de Facebook.

Certains Allemands réclament donc des contre-mesures, comme un péage pour les étrangers sur les routes allemandes. «L'UE devrait, en guise de remerciement, faire passer chaque Suisse à la caisse lorsqu'il franchit la frontière.»

Une taxe pour les automobilistes suisses sur les autoroutes allemandes

Les esprits s'échauffent donc envers les conducteurs suisses qui roulent sur les autoroutes allemandes. «Je trouve que les Suisses pourraient aussi payer un droit de départ pour leurs courses de voitures sur l'A81», écrit un utilisateur. Un autre ajoute: «Les voitures suisses devraient être soumises aux limitations de vitesse suisses sur les autoroutes allemandes.»

Et le tourisme d'achat est également dans le collimateur. Les propositions vont de la suppression du remboursement de la TVA à la taxe pour ce type de tourisme qui assiège les villes proches de la frontière le week-end.

Certaines voix s'élèvent toutefois en faveur d'une taxe. «Conduire un véhicule à combustion ne sera jamais assez cher», écrit quelqu'un en pensant à la protection du climat. D'autres mentionnent que les péages autoroutiers sont plus élevés dans certains pays et que l'on paie également des taxes pour traverser le tunnel de l'Arlberg ou du Mont-Blanc.

Des problèmes avec l'Union européenne?

Les juristes se demandent si une taxe limitée aux étrangers serait applicable ou si la Suisse aurait des problèmes avec l'Union européenne (UE). Alex Erath, professeur de transport et de mobilité à la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse, a mis en garde dans la «Sonntagszeitung».

Un tel péage serait «discriminatoire envers les citoyens de l'UE». Il ne peut d'ailleurs «pas s'imaginer que l'UE accepterait une telle solution». Il est en outre convaincu que «si moins de citoyens de l'UE passaient par le Gothard, davantage de Suisses utiliseraient le tunnel à la place». Le problème de la surcharge ne serait donc pas réglé. L'expert estime qu'une taxe pour tous les usagers, y compris ceux venant de Suisse, serait plus efficace. Mais en mai dernier, une taxe générale sur les tunnels a échoué au Conseil national, à une voix près. Le canton touristique du Tessin s'y est opposé.