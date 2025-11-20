DE
Infox et du harcèlement
Fortement confrontés à la haine en ligne, les jeunes peinent à se protéger

Près d’un tiers des enfants en Suisse fait face à des discours haineux et à des contenus dangereux en ligne. Une étude de la HEP de Schwyz révèle leurs principaux risques numériques et leur besoin croissant de soutien face à l’infox et au harcèlement.
Publié: 12:53 heures
Près d’un tiers (31 %) des enfants et des jeunes interrogés dans le cadre de l’étude ont été confrontés à des discours haineux en ligne. (archives)
Près d’un tiers des enfants en Suisse sont exposés à des discours haineux et à des contenus dangereux en ligne. Une étude menée par la HEP de Schwyz met en lumière les principaux risques numériques auxquels ils sont confrontés, ainsi que leur besoin croissant d’accompagnement face aux infox et au harcèlement.

La nouvelle étude «EU Kids Online Suisse» montre que les risques numériques sont devenus quotidiens pour les mineurs: 31% ont été confrontés à des discours haineux, 24% à des images sexuelles, tandis qu’un tiers rapporte des expériences désagréables en ligne. Les adolescents de 15 à 16 ans sont les plus exposés. Beaucoup demandent davantage de soutien pour repérer les fake news, protéger leurs données et faire face au harcèlement.

L’usage intensif d’Internet inquiète également: certains peinent à réduire leur temps d’écran et négligent famille ou devoirs. Pour les chercheurs, instruire plutôt qu’interdire reste essentiel, tout comme une meilleure régulation des plateformes afin de protéger efficacement les jeunes internautes.

