DE
FR

Doses radioactives
Les centrales nucléaires suisses respectent les limites de rejets

Les centrales nucléaires suisses respectent largement les normes de sécurité, selon l'IFSN. Les doses radioactives pour la population restent bien en-dessous de la limite de 1 millisievert, avec moins de 0,01 millisievert par an.
Publié: 16:28 heures
L'exposition de la population aux doses radioactives est restée très largement sous le seuil légal autorisé.
Photo: IMAGO/dieBildmanufaktur
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les installations nucléaires suisses ont respecté les limites légales de rejets radioactifs et d'exposition du personnel. L'exposition de la population est restée très faible, a indiqué jeudi l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN). En moyenne annuelle, les doses potentielles reçues par la population étaient inférieures à 0,01 millisievert. La valeur limite fixée par l'ordonnance sur la radioprotection est de 1 millisievert.

«Toutes les installations nucléaires suisses ont respecté avec des marges importantes les exigences légales concernant les rejets de substances radioactives dans l'environnement ainsi que l'exposition du personnel aux rayonnements», précise le communiqué.

L'IFSN assure une surveillance permanente grâce à un système de 57 sondes, dont les mesures sont consultables en temps réel sur son site internet. L'autorité de surveillance se concentre également sur la désaffectation, s'appuyant sur l'expérience de Mühleberg pour préparer celle de Beznau, annoncée dès 2032/33. En 2025, l'accent a aussi été mis sur les futurs petits réacteurs modulaires (PRM), les drones et la sécurité informatique.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus