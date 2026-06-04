Les centrales nucléaires suisses respectent largement les normes de sécurité, selon l'IFSN. Les doses radioactives pour la population restent bien en-dessous de la limite de 1 millisievert, avec moins de 0,01 millisievert par an.

Les centrales nucléaires suisses respectent les limites de rejets

Les centrales nucléaires suisses respectent les limites de rejets

ATS Agence télégraphique suisse

Les installations nucléaires suisses ont respecté les limites légales de rejets radioactifs et d'exposition du personnel. L'exposition de la population est restée très faible, a indiqué jeudi l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN). En moyenne annuelle, les doses potentielles reçues par la population étaient inférieures à 0,01 millisievert. La valeur limite fixée par l'ordonnance sur la radioprotection est de 1 millisievert.

«Toutes les installations nucléaires suisses ont respecté avec des marges importantes les exigences légales concernant les rejets de substances radioactives dans l'environnement ainsi que l'exposition du personnel aux rayonnements», précise le communiqué.

L'IFSN assure une surveillance permanente grâce à un système de 57 sondes, dont les mesures sont consultables en temps réel sur son site internet. L'autorité de surveillance se concentre également sur la désaffectation, s'appuyant sur l'expérience de Mühleberg pour préparer celle de Beznau, annoncée dès 2032/33. En 2025, l'accent a aussi été mis sur les futurs petits réacteurs modulaires (PRM), les drones et la sécurité informatique.