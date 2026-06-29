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Centrales nucléaires suisses
Le comité Stop au blackout pourrait retirer son initiative... à une condition

Le contre-projet satisfait le comité de l'initiative «Stop au blackout». Les initiants se disent même prêts à retirer leur texte, à une condition.
Publié: il y a 10 minutes
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L'initiative Stop au Blackout exige l'annulation de la sortie suisse du nucléaire.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Le contre-projet à l'initiative «Stop au blackout» permet de revenir sur l'interdiction du nucléaire, saluent les initiants. Satisfaits que leur principale demande ait été respectée, ils retirent leur texte à condition que le contre-projet soit accepté dans les urnes.

L'initiative populaire «De l'électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)» veut permettre la construction de nouvelles centrales nucléaires, en tablant sur de nouvelles technologies plus sûres. Elle a été déposée par des élus en particulier de l'UDC et du PLR ainsi que par des représentants de l'économie.

Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent le texte, lui préférant un contre-projet indirect qui rouvre aussi la porte à l'atome. Une coalition regroupant notamment les Vert-e-s, le PS et le PVL lancera mardi un référendum contre ce contre-projet. Le peuple sera donc appelé à trancher.

Comité «cofiant» pour la campagne

Si les Suisses approuvent le contre-projet, les initiants retireront leur texte, a annoncé lundi Club Energie Suisse, responsable du comité d'initiative, dans un communiqué. Ils renoncent ainsi à deux autres thèmes soulevés par l'initiative: les dispositions restrictives à l'égard de l'énergie au gaz ainsi que la définition de la responsabilité de la Confédération en matière de sécurité de l'approvisionnement en Suisse.

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Le comité d'initiative dit envisager la campagne référendaire «avec confiance» au vu des défis énergétiques. Alors que la consommation d'électricité augmente particulièrement en hiver, le stockage de l'électricité solaire produite en été pour l'hiver n'est pas encore techniquement résolu. Par ailleurs, les centrales nucléaires actuelles devront être remplacées dans les décennies qui viennent.

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