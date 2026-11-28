Réunis samedi à Winterthour, les délégués du Centre ont recommandé de rejeter la levée de l’interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires. Le projet sera soumis au vote le 28 février 2027.

Le Centre dit non aux nouvelles centrales nucléaires en Suisse

Le Centre dit non aux nouvelles centrales nucléaires en Suisse

Le Centre ne veut pas d'une levée de l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires: samedi, à Winterthour, les délégués ont décidé de recommander le «non» au projet de loi soumis au vote le 28 février 2027. Le parti était toutefois profondément divisé.

La décision a été prise après de longs débats, par 134 voix pour, 85 contre et 13 abstentions. La question des centrales nucléaires a divisé le parti en deux camps opposés. Les femmes du Centre avaient recommandé de voter «non», tandis que la section des plus de 60 ans préconisait le «oui».

«Ne tombons pas dans le piège d'Albert Rösti», a notamment déclaré l’ancienne conseillère nationale zurichoise Rosmarie Quadranti. Un «oui» au projet sur les centrales nucléaires se ferait au détriment des énergies renouvelables.

Question stratégique

Selon l’ancien président du parti Gerhard Pfister, le «non» est également nécessaire d’un point de vue stratégique, notamment dans la perspective des élections de l’année prochaine. «La position d’un parti doit être clairement identifiable pour les électrices et les électeurs», a-t-il lancé. Pour lui, il n'est pas question de changer la position défendue depuis des années.

Les délégués en faveur de la modification législative ont plaidé en vain pour une «ouverture technologique», invoquant la forte augmentation de la consommation d’électricité, due notamment aux centres de données.

En s’opposant à cette proposition, le Centre est resté fidèle à sa position antinucléaire de longue date, adoptée par l’ancienne conseillère fédérale du Parti démocrate-chrétien (PDC) Doris Leuthard après la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011. L’interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires est en vigueur depuis 2017.