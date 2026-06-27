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Tragédie à Bâle
Un senior se noie dans le Rhin à cause de la canicule

Un homme de 61 ans est mort samedi à Bâle après un malaise dans le Rhin. Malgré l’intervention rapide de ses compagnons, des pompiers et d’un médecin urgentiste, il n’a pas survécu.
Publié: il y a 17 minutes
Des personnes sur les rives du Rhin à Bâle, le 19 juin 2026.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 61 ans est décédé samedi matin alors qu'il nageait dans le Rhin à Bâle. Il s'est retrouvé en difficulté pour des raisons de santé et a été ramené à terre par ses compagnons, où il s'est effondré et est décédé malgré les tentatives de réanimation.

L'incident s'est produit vers 10h30 sur la rive du Rhin à Grossbasel, a indiqué samedi la police cantonale de Bâle-Ville. L'homme s'est senti mal alors qu'il nageait, et ses compagnons l'ont alors sorti de l'eau à hauteur du St. Alban-Rheinweg.

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Une fois ramené sur la terre ferme, l’homme s’est effondré. L’équipage d’un bateau des pompiers, qui se trouvait là par hasard, a participé à la réanimation. Un médecin urgentiste et une équipe d’ambulanciers sont également arrivés peu après. Leurs efforts n'ont pas suffi. L'homme est décédé sur place.

Compte tenu de cet incident et des températures élevées, la police cantonale et les secours de Bâle-Ville ont attiré l’attention sur les dangers liés à la baignade dans le Rhin. Le courant de ce cours d’eau présente des risques, en particulier pour les personnes inexpérimentées et les enfants.

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