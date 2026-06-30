DE
FR

Nouveau congé maternité
La CCT dans le secteur bancaire actualisée

Les employés de banque suisses obtiennent des avancées dès 2027. Le congé maternité passe à 18 semaines et les jeunes gagnent une semaine de vacances. De plus, l'introduction de l'intelligence artificielle sera désormais strictement encadrée.
Publié: 10:03 heures
Le congé maternité passera de 16 à 18 semaines pour les employées ayant au moins trois ans d'ancienneté.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les partenaires sociaux du secteur bancaire se sont mis d'accord sur des adaptations de la CCT. Elles comprennent notamment un congé maternité allongé, plus de vacances pour les jeunes et un encadrement de l'intelligence artificielle.

Concrètement, le congé maternité passera de 16 à 18 semaines pour les employées ayant au moins trois ans d'ancienneté.Le droit aux vacances pour les personnes en formation initiale jusqu'à 25 ans est porté de cinq à six semaines, indiquent lundi les partenaires sociaux dans un communiqué.

Le rôle des représentants du personnel sera également renforcé, notamment en matière de protection de la santé et lors de l'introduction de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle (IA).

D'autres adaptations concernent un durcissement des sanctions en cas d'infractions à convention sur la saisie du temps de travail et l'ancrage d'obligations pour les employeurs en matière de protection de la santé. Les obligations de diligence envers les collaborateurs âgés sont précisées et renforcées. Les adaptations de la convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB) et de celle sur la saisie du temps de travail (CSTT) entreront en vigueur le 1er janvier 2027.

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus