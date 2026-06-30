Les employés de banque suisses obtiennent des avancées dès 2027. Le congé maternité passe à 18 semaines et les jeunes gagnent une semaine de vacances. De plus, l'introduction de l'intelligence artificielle sera désormais strictement encadrée.

La CCT dans le secteur bancaire actualisée

La CCT dans le secteur bancaire actualisée

ATS Agence télégraphique suisse

Les partenaires sociaux du secteur bancaire se sont mis d'accord sur des adaptations de la CCT. Elles comprennent notamment un congé maternité allongé, plus de vacances pour les jeunes et un encadrement de l'intelligence artificielle.

Concrètement, le congé maternité passera de 16 à 18 semaines pour les employées ayant au moins trois ans d'ancienneté.Le droit aux vacances pour les personnes en formation initiale jusqu'à 25 ans est porté de cinq à six semaines, indiquent lundi les partenaires sociaux dans un communiqué.

Le rôle des représentants du personnel sera également renforcé, notamment en matière de protection de la santé et lors de l'introduction de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle (IA).

D'autres adaptations concernent un durcissement des sanctions en cas d'infractions à convention sur la saisie du temps de travail et l'ancrage d'obligations pour les employeurs en matière de protection de la santé. Les obligations de diligence envers les collaborateurs âgés sont précisées et renforcées. Les adaptations de la convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB) et de celle sur la saisie du temps de travail (CSTT) entreront en vigueur le 1er janvier 2027.