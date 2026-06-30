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«Nous devons arrêter de fermer les yeux»
Référendum lancé contre l'accord de libre-échange avec la Malaisie

Un référendum contre l'accord de libre-échange avec la Malaisie a été lancé mardi. L'alliance à l'origine critique les allègements douaniers sur l'huile de palme et l'absence de mesures environnementales et sociales.
Publié: 11:15 heures
L'accord prévoit des allègements douaniers sur 12'500 tonnes d'huile de palme.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Une alliance composée d'organisations de la société civile, du PS et des Vert-e-s a lancé mardi le référendum contre l'accord de libre-échange avec la Malaisie. Elle déplore que l'accord, qui prévoit des allègements douaniers sur 12'500 tonnes d'huile de palme, ne contienne pas de mesures efficaces contre le travail forcé et la déforestation. «Nous devons arrêter de fermer les yeux sur la face cachée des produits qui arrivent sur le marché suisse», souligne Johanna Michel du Bruno Manser Fonds, citée dans le communiqué de l'alliance.

L'accord avec la Malaise n'apporte aucune amélioration par rapport à l'accord de libre-échange avec l'Indonésie, un traité controversé accepté par le peuple en mars 2021 à 51%, soulignent les référendaires. Et d'ajouter que la Malaisie exporte bien plus d'huile de palme que l'Indonésie et était le deuxième fournisseur de la Suisse en 2025.

En comparaison internationale, la Suisse est à la traîne en matière d'interdiction d'importations issues de la déforestation des forêts tropicales et du travail forcé, estime l'alliance. L'UE, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont adopté des règlements sur le sujet.

L'alliance souligne également que l'accord est critiqué par l'ONU car il contient une clause qui oblige la Malaisie à renforcer la protection de la propriété intellectuelle sur les semences. Les paysans risquent ainsi de ne plus pouvoir reproduire librement leurs semences.

L'accord de libre-échange avec la Malaisie a été approuvé par le Parlement lors de la session d'été. L'alliance référendaire, qui comprend notamment Greenpeace, Public Eye, Uniterre et Swissaid, doit désormais récolter les 50'000 signatures nécessaires.

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