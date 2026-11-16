Selon l’OFS, 91,9% des enfants issus de l’asile en Suisse achèvent l’école primaire dans des classes ordinaires, contre 97,3% des autres élèves. Cependant, ils redoublent plus souvent et prennent davantage de temps pour terminer leur cycle.

Neuf enfants sur dix issus de l’asile ont une trajectoire classique

Neuf enfants sur dix issus de l’asile ont une trajectoire classique

ATS Agence télégraphique suisse

Neuf enfants sur dix issus de l’asile ont une trajectoire classique et achèvent l’école primaire en étant scolarisés dans des classes ordinaires. Ils sont cependant plus souvent orientés vers l’enseignement séparatif et mettent plus de temps à achever le cycle que les autres enfants, selon une analyse de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Au terme de l’école primaire, 91,9% des enfants issus de l’asile sont scolarisés dans une classe ordinaire, contre 97,3% pour les autres enfants. Au début de l'école obligatoire, 96,7% d'entre eux suivent une formation dans une classe ordinaire (contre 99,1% pour les autres enfants) et 3,3% une classe dans l’enseignement séparatif (contre moins de 1%), relève l'OFS lundi dans son communiqué.

Un peu plus de temps

Quelques écarts se manifestent dans la durée de la scolarité. Près des trois quarts des enfants issus de l’asile (73,4%) achèvent le primaire dans les délais prévus, contre 89% des autres enfants. Au total, 18,5% mettent plus de temps à terminer ce cycle, contre 8,3% des autres élèves. Cette prolongation s’explique notamment par un redoublement dans une classe ordinaire (12,5%, contre 6,3%) ou par le passage dans une classe d’introduction avant d’intégrer une classe ordinaire (6%, contre 2%).

Les différences sont plus marquées à l’entrée en 3e année de primaire: environ 10% des enfants issus de l’asile sont alors scolarisés dans l’enseignement séparatif, contre 3% pour les autres. Ils se trouvent principalement dans une école spécialisée (5,5% contre 1,5%) ou dans une classe d’introduction (3,9% contre 1,3%).

Garçons plus souvent concernés

L’OFS relève aussi des différences entre filles et garçons: 5,3% des filles issues de l’asile terminent le primaire dans l’enseignement séparatif, contre 10,9% des garçons.

Les régions linguistiques présentent elles aussi des disparités. En Suisse alémanique et romanche, les enfants issus de l’asile se retrouvent plus souvent dans l’enseignement séparatif (9% contre 6,3%). En Suisse romande et italienne, ils sont plus nombreux à redoubler (16% contre 10,9%). Ces écarts entre filles et garçons, comme entre régions linguistiques, s’observent également chez les autres enfants.