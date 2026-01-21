Au programme de ce mercredi 21 janvier: le «roi de Suisse» à Neuchâtel, un diplomate iranien a demandé l'aide de la Suisse, le procès de la cocaïne chez Nespresso, la fille d'un président ouzbek en colère et, enfin, les journées de Soleure qui commencent.

«Jour de Sainte-Agnès, jamais trop de froid ne laisse.» En espérant que le dicton du jour soit la promesse d'une journée un peu plus douce, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose une sélection des actualités à ne pas rater en ce mercredi 21 janvier. C'est parti!

1 Le «roi de Suisse» s'en prend à Neuchâtel

L'autoproclamé «roi de Suisse», Jonas Lauwiner a transformé son passe-temps favori – acquérir à bas prix des biens sans propriétaire – en un véritable empire. D'après 20 Minutes, il détient maintenant 149 parcelles couvrant 114’000 m2 ainsi que 84 routes dans le canton de Neuchâtel. Bien que les lubies de Jonas Lauwiner soient légales – n'importe qui peut acquérir des terrains abandonnés –, elles provoquent surtout l'agacement. A Lucerne, il avait déjà revendu une rue privée à la commune pour 150'000 francs, opération dénoncée par un avocat. La justice a finalement donné raison au «roi de Suisse», renforçant ainsi l'indignation de ses détracteurs qui continuent de réclamer un encadrement légal de ses méthodes.

2 Un diplomate iranien à l’ONU fait défection en Suisse

Un haut diplomate de la mission iranienne auprès de l'ONU à Genève aurait fait défection et déposé une demande d'asile en Suisse, affirme la «Tribune de Genève» ce mercredi, reprenant une information d'un média d'opposition basé aux Etats-Unis, Iran International TV. Ce média, qui cite des «sources diplomatiques à Genève», fait état de la crainte de ce diplomate de retourner dans son pays «à cause des bouleversements politiques et sociaux en cours». Contactée par le journal, la mission de la République islamique d'Iran auprès de l'ONU évoque «un départ à la retraite». Sa mission s'est achevée il y a deux mois et la relation de travail avec le ministère iranien des affaires étrangères «a pris fin depuis lors», ajoute-t-elle. Invoquant la protection des données et de la personnalité, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a quant à lui refusé de faire tout commentaire.

3 Le procès des 500kg de cocaïne s'ouvre ce mercredi

La découverte de 500 kg de cocaïne en 2022 sur le site de Nespresso à Romont (FR) fait l'objet d'un procès, mercredi, devant la Cour pénale de Bâle-Campagne. Trois hommes sont inculpés d'infractions qualifiées à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ils avaient tenté de récupérer la drogue dans le terminal des ports bâlois sur le Rhin. Destinée à l'étranger, la cocaïne avait été placée dans des sacs contenant du café. Le conteneur avait toutefois déjà été livré par train vers sa commanditaire légitime, filiale du groupe Nestlé.

4 La fille de Karimov attaque la Suisse en justice

Gulnara Karimova, la fille de l'ancien président ouzbek Islam Karimov décédé en 2016, poursuit la Suisse devant un tribunal arbitral international contre le gel, depuis juin 2024, des avoirs de la famille Karimov, d'un montant de 1,3 milliard de francs, dans le cadre d'une procédure pénale menée par le Ministère public de la Confédération (MPC), rapportent mercredi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) confirme dans les journaux qu'elle a engagé une procédure d'arbitrage investisseur-Etat contre la Suisse le 14 janvier 2026. La plainte se fonde sur l'accord bilatéral de protection des investissements conclu entre la Suisse et l'URSS en 1990. Il s'agit de la première procédure d'arbitrage connue contre la Suisse en rapport avec les sanctions contre la Russie.

5 Soleure redevient la capitale suisse du cinéma pour sa 61e édition

Les Journées de Soleure ouvrent mercredi leurs portes et vont transformer comme chaque mois de janvier la ville en véritable capitale du cinéma suisse, rassemblant réalisateurs, acteurs et spectateurs autour d'une riche sélection de films. La 61e édition met en avant 164 œuvres, dont de nombreux films romands. Entre documentaires, fictions et rétrospectives, le festival se distingue par sa volonté de renouveler les récits dominants.