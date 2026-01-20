L’initiative valaisanne «Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie» a été déposée avec 4902 signatures validées. Si 4000 sont acceptées, une votation populaire aura lieu en 2026 ou 2027.

Le Valais veut plafonner les primes à 10% du revenu

Un peu moins d’un an après son lancement, l’initiative cantonale valaisanne «Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie» a été déposée, mardi, auprès de la chancellerie cantonale. Celle-ci était munie de 4902 signatures.

Si la chancellerie cantonale valide au moins 4000 paraphes, le peuple valaisan sera appelé aux urnes pour trancher la question à une date qui demeure à fixer par le Conseil d'Etat. Cette votation se tiendra cette année ou en 2027. «A la base, nous avions récolté 5680 signatures. Après la phase de contrôle au niveau des communes, 4902 paraphes ont été validés», précise le président du parti socialiste du Valais romand, Clément Borgeaud, interrogé par Keystone-ATS.

Cette initiative cantonale est le fruit d'un partenariat entre les partis de gauche (Entremont Autrement, POP, PS, Les Vert-e-s et leurs sections jeunes) et divers syndicats (SCIV, Syna, Unia, USVs et l'OGB dans le Haut-Valais).»

Hausse: +5,9% pour 2026

«Le succès rencontré par le texte auprès de la population montre, que les initiants répondent à une préoccupation majeure des Valaisans», soulignent les instigateurs de la démarche. «Nous voulons mettre un terme à l'explosion des primes d'assurance-maladie et protéger concrètement le pouvoir d'achat des Valaisans.»

Depuis l'an 2000, les primes maladies sont passées, en moyenne valaisanne, de 6,6% du revenu disponible à 14%, 20 ans plus tard. Les dernières années ont vu plusieurs hausses conséquentes pour les assurés du canton, dont la dernière de 5,9%, pour 2026.

Selon le texte de l'initiative, le taux maximum (10%) peut être réduit pour les catégories de revenus bas et modestes. Enfin, les assurés pour qui la charge des primes représentent déjà moins de 10% de leur revenu disponible en raison d’un soutien au travers de réductions individuelles de primes ne doivent pas voir leur situation se péjorer.

Vaud, canton pionnier

En juin 2024, le peuple suisse avait refusé de plafonner les primes maladies à 10% du revenu au niveau national. Un peu plus de 52% des votants valaisans s'étaient toutefois prononcés en faveur de ladite initiative fédérale. Dans la foulée, des forces politiques et syndicales ont répondu à l’appel du PSVR et se sont réunies pour lancer le même texte au niveau cantonal, en date du 31 janvier 2025.

Pour l'heure, le canton de Vaud est le seul à avoir mis en place – c'était en 2019 –, un système visant un plafond à 10% du revenu pour les primes, par des subsides. En septembre dernier, le peuple tessinois a également dit oui à plus de 57% à l'initiative socialiste. Celle-ci doit encore entrer en force.