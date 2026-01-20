Un candidat vert a appelé en coulisses à voter uniquement pour Pierre Maudet lors de l'élection du Conseil d'Etat en 2023. Une démarche suprenante qui relance les interrogations autour du vote communautaire.

Un candidat des Vert-e-s a secrètement soutenu Pierre Maudet en 2023

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

En 2023, Lakshmi Sripada, alors candidat des Vert-e-s au Grand conseil genevois, a mené une campagne parallèle et secrète en faveur de l'élection de Pierre Maudet au Conseil d'Etat. C'est ce que révèle une enquête de la «Tribune de Genève» parue lundi 19 janvier.

Dans des messages internes dont l'authenticité a été confirmée par plusieurs sources, Lakshmi Sripada a appelé explicitement des membres de la communauté indienne à voter uniquement pour le candidat du parti Liberté et justice sociale (LJS).

Une promesse intenable

Ce soutien électoral aurait été motivé par la promesse de Pierre Maudet d'appuyer un projet de temple hindou à Genève. Un engagement qui ne sera jamais honoré après son élection, le principe de laïcité interdisant au Canton de mettre des terrains publics à disposition d'édifices religieux.

De leur côté, les Vert-e-s ont eu vent de l'affaire et ont poussé Lakshmi Sripada à démissionner. Ce dernier s'est exécuté et a par la suite rejoint LJS.

Le vote communautaire en question

L’épisode est également à mettre en perspective avec le fait qu'un nombre exceptionnel de personnes n'ait voté que pour Pierre Maudet, alors que sept sièges étaient à pourvoir. Aucune preuve formelle ne permet toutefois d’établir l’impact réel des consignes distribuées par Lakshmi Sripada.

Interrogé, Pierre Maudet assure que «tous les partis vont à la rencontre des associations et faîtières pour faire campagne». De son côté, l’Association du temple hindou de Genève évoque une action isolée de Lakshmi Sripada. Contacté lui aussi, ce dernier n'a pas souhaité répondre.

Mardi 14 janvier, «La Tribune de Genève» révélait déjà que les élections municipales genevoises de 2025 avaient vu Lakshmi Sripada se distinguer par un nombre très faible de biffages. La nouvelle enquête du quotidien genevois suggère désormais que cette stratégie de mobilisation communautaire pourrait avoir été initiée bien avant ce scrutin.