Au programme de ce 14 août: la sécheresse pèse sur les bouchers neuchâtelois, jusqu'à 34°C dans des logements neufs à Malley, les vendanges commencent plus tôt que prévu, un guide accusé après une avalanche mortelle et, enfin, Audrey Werro peut décrocher l'or sur 800m.

A Neuchâtel, la sécheresse menace les grillades et les traditionnelles torrées

A Neuchâtel, la sécheresse menace les grillades et les traditionnelles torrées

A vous chers lecteurs, qui avez peut-être passé une sale semaine, rassurez-vous: le weekend est à nos portes! Pour terminer cette semaine en beauté, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous invite à découvrir les actualités suisses à ne pas manquer en ce vendredi 14 août. Bonne lecture!

1 A Neuchâtel, les grillades ne font plus recette

La sécheresse et les interdictions de faire du feu pèsent sur les boucheries neuchâteloises, qui enregistrent une baisse des ventes de grillades pouvant atteindre un tiers. Les clients se tournent davantage vers le roast-beef, le vitello tonnato ou la charcuterie, sans toutefois compenser le recul. Et ce n'est pas tout, le secteur retient son souffle en vue de la saison des torrées, traditionnelles dans le canton, laquelle est particulièrement menacée, selon «Arcinfo». Certains producteurs de saucisson neuchâtelois IGP craignent de devoir réduire leur production de moitié si les restrictions persistent. Une torrée scolaire a déjà dû être annulée et les saucissons seront cuits au four. Les grands distributeurs constatent des effets plus modérés, tandis que les artisans attendent désormais la pluie pour sauver la saison.

2 Les logements Minergie étouffent de chaleur à Malley

Le nouveau complexe Central Malley des CFF, à Prilly-Malley (VD), connaît son premier été. Il est marqué par de sérieux problèmes de surchauffe, rapportent «Le Temps» et le site d'informations Watson. Malgré les labels Minergie et SNBS et la promesse d’un habitat ultramoderne et économe en énergie, des locataires ont relevé jusqu’à 34°C dans certains logements, avec encore 28 à 29°C la nuit lors des fortes chaleurs. Un sondage non représentatif indique que près de 80% des répondants souffrent de la chaleur. Stores, ventilation, grandes surfaces vitrées et absence de géocooling dans les logements sont notamment critiqués. Les CFF reconnaissent certains problèmes, invoquent des conditions climatiques exceptionnelles et les choix de conception effectués en 2020. Une étude est en cours et la ventilation a été adaptée.

3 En Valais, les vendanges démarrent avec six jours d'avance

Les vendanges 2026 ont débuté mercredi déjà en Valais, avec six jours d’avance sur 2025, rapporte «Le Nouvelliste». Quelques encaveurs ont commencé à récolter, tandis que les grandes caves lanceront leurs vendanges entre le 24 et le 31 août. Cette précocité record s’explique par une année particulièrement chaude et sèche. Malgré le manque de pluie, la vigne a remarquablement résisté et a été largement épargnée par les maladies, nécessitant peu de traitements. Les premiers raisins affichent une qualité jugée exceptionnelle, notamment pour les rouges, et le volume pourrait être similaire à celui de 2025. La situation reste toutefois très variable selon les parcelles: les vignes irriguées s’en sortent mieux, tandis que celles privées d’eau pourraient donner de faibles rendements. La production abondante pourrait aussi peser sur les revenus des viticulteurs.

4 Avalanche mortelle à Meiringen, le guide et son accompagnant devant les juges

On saura ce vendredi si le tribunal régional de Thoune (BE) condamne ou libère le guide de ski de randonnée et son accompagnant accusés d'homicide par négligence à la suite de l'avalanche qui avait tué deux étudiants étrangers de 18 ans qui faisaient partie de leur groupe en mars 2023 au-dessus de Meiringen (BE). Le procureur réclame une peine pécuniaire avec sursis et la défense demande l'acquittement.

5 Audrey Werro vise l'or européen sur 800m

Pleins feux sur Audrey Werro aux Européens de Birmingham. La Fribourgeoise, repêchée après une chute en demi-finale, est très attendue vendredi soir pour la finale du 800 m. Ce sera à 22h46. Face à Keely Hodgkinson, sur ses terres, Audrey Werro tentera de décrocher le titre de championne d'Europe. Et au vu de la domination des athlètes européennes dans la discipline, cela voudra dire énormément de choses en cas de titre. Il y aura dix filles et trois Suissesses dans cette finale puisque Veronica Vancardo et Valeria Rosamilia ont aussi obtenu leur ticket.