Angelica Moser est double championne d'Europe. La Zurichoise établie dans le Jura est parvenue à remporter le concours à la perche.

Angelica Moser conserve sa couronne à la perche

Angelica Moser conserve sa couronne à la perche

Matthias Davet Journaliste Blick

Couronnée à Rome il y a deux ans, Angelica Moser a conservé son dû ce jeudi, en terres anglaises. La perchiste a été la seule à effacer une barre à 4m80 et a, par la même occasion, égalé son meilleur saut de la saison.

Impériale tout au long du concours, la Jurassienne d'adoption a passé toutes les barres entre 4m45 et 4m80. Elle a échoué une première fois à 4m85, mais le concours était déjà joué. La Zurichoise a ensuite tenté deux nouveaux sauts à la même hauteur, pour égaliser le record des Championnats d'Europe, mais a échoué de justesse.

Peu importe, cela ne change rien au résultat. Le podium est complété par la Finlandaise Wilma Heltelä (4m75) et la Française Marie-Julie Bonnin (4m70).

Grâce à cette médaille, la Suisse possède désormais trois breloques lors des Européens de Birmingham. Jason Joseph (or sur 110 m haies) et Simon Ehammer (argent à la longueur) sont les autres médaillés suisses.