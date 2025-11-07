DE
«Ils veulent nous intimider!»
Prêts à tout pour se défendre, ils traînent Nespresso en justice

Le conflit s'envenime pour Nespresso. La filiale de Nestlé est en procès à Munich pour avoir plagié des capsules en papier biodégradables. L'entreprise néerlandaise Ox Barrier est prête à porter plainte dans d'autres pays.
Publié: il y a 5 minutes
En 2023, Nespresso a lancé sur le marché des capsules en papier compostables.
C'est une lueur d'espoir pour Nespresso. Avec ses nouvelles capsules en papier compostable, la filiale de Nestlé espère bien redorer son image, gagner de nouveaux clients et propulser le commerce du café du plus grand fabricant mondial de produits alimentaires.

Mais à cause de ces capsules écolos, l'entreprise se retrouve devant la justice contre les Pays-Bas. En effet, l'entreprise néerlandaise Ox Barrier a porté plainte en Allemagne contre le producteur suisse de capsules de café pour violation de brevet.

L'entreprise néerlandaise affirme que Nespresso a copié ses capsules compostables, commercialisées en Suisse depuis 2023 et désormais vendues en France, en Allemagne, en Autriche, en Italie, au Luxembourg et en Belgique. Selon Ox Barrier, son brevet pour les capsules a été confirmé à plusieurs reprises par l'Office européen des brevets et accordé dans plus de 30 pays.

Le litige s'envenime

«En principe, nous mettons notre technologie à disposition de tout le monde. Mais nous avons droit à une rémunération équitable», explique à Blick Mattie de Koning, responsable de la propriété intellectuelle chez Ox Barrier. Un laboratoire externe a testé les capsules compostables de Nespresso et en aurait conclu qu'elles enfreignaient la propriété intellectuelle de l'entreprise. Ox Barrier a alors pris contact avec Nespresso.

Au début, les deux entreprises en ont discuté calmement. «Nous pensions être en négociation avec Nespresso et nous avons même envisagé une collaboration. Au lieu de cela, ils nous ont poursuivis en justice en France», explique Mattie de Koning. La filiale de Nestlé a porté plainte pour la nullité du brevet d'Ox Barrier. Mattie de Koning affirme que de telles pratiques sont courantes dans les litiges sur les brevets.

«Ils voulaient sans doute faire pression et nous intimider, car c'est une très grande entreprise», suppose Mattie de Koning, avant d'ajouter: «Nespresso ne nous a laissé d'autre choix que d'entamer un litige. C'est eux qui ont choisi cette tactique agressive.» Une décision est attendue dans les deux procédures.

Inventées il y a plus de dix ans

Ox Barrier affirme avoir commencé à développer des capsules compostables à usage unique il y a plus de dix ans et avoir déposé le brevet en 2014. «Il était difficile de remplacer l'aluminium et d'obtenir les mêmes propriétés», explique Mattie de Koning. Soit la protection contre l'oxygène et l'humidité faisait défaut, soit le matériau se déchirait facilement. Le défi est de trouver la composition parfaite, précise l'expert. «Ce n'est qu'alors que la capsule fonctionne vraiment.»

«Nous poursuivrons Nespresso dans d'autres pays européens», a déclaré Mattie de Koning, responsable chez Ox Barrier.
Photo: DR

Au début, l'entreprise néerlandaise voulait conquérir le marché mondial des produits compostables, mais elle n'y est pas arrivée: les gros clients n'étaient pas au rendez-vous. Ces dernières années, de plus en plus de concurrents sont arrivés sur le marché avec des capsules basées sur sa technologie, selon Mattie de Koning. Chez Nespresso en Suisse, un paquet de capsules en papier coûte environ six francs, soit 50 centimes de plus que les capsules normales en aluminium.

Des plaintes dans d'autres pays

Ox Barrier est prêt à sortir l'artillerie lourde. «Nous poursuivrons Nespresso en justice dans d'autres pays européens si nécessaire», déclare Mattie de Koning. L'entreprise attend que Nespresso paie pour l'utilisation de sa technologie, par exemple un certain montant par capsule ou un droit de licence annuel.

Toutefois, l'entreprise ne souhaite pas non plus évincer Nespresso du marché. D'ailleurs, ce serait difficile: le pionnier des capsules en aluminium compte parmi les principaux moteurs de croissance de Nestlé et est établi dans le monde entier, ses affaires sont très rentables.

Nespresso nous confirme le litige et répond: «Nous n'acceptons pas les déclarations faites par Ox Barrier et prendrons les mesures appropriées pour nous défendre dans cette affaire juridique.» A présent, la balle est dans le camp du tribunal régional de Munich, qui n'a pas répondu aux sollicitations de Blick.

