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Journée mondiale ce dimanche
Près de 5000 enfants naissent prématurément en Suisse chaque année

Chaque année, environ 5000 bébés naissent prématurément en Suisse. Dimanche, la Journée mondiale de la prématurité mobilisera tous les hôpitaux romands.
Publié: 10:12 heures
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Chaque année, environ 5000 bébés naissent prématurément en Suisse. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Chaque année en Suisse, environ 5000 enfants naissent avant la 37e semaine de grossesse. Dimanche, à l'occasion de la Journée mondiale de la prématurité, hôpitaux romands et associations de soutien bénévoles organisent différents événements de sensibilisation.

Selon les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS), 4920 nouveaux-nés sont venus au monde prématurément en Suisse en 2023. D’après les informations de la Société suisse de pédiatrie, ils représentent environ 6% de tous les enfants nés en Suisse.

Les hôpitaux romands se mobilisent

Dimanche, le Service de néonatologie du CHUV ouvrira ses portes pour des ateliers gratuits sans inscription. Le public peut découvrir les soins de développement et visiter l'ambulance néonatale «Baby Rescue». La cité hospitalière organise une course sans classement pour soutenir les familles et les équipes soignantes.

L'Hôpital du Valais propose également une course solidaire, accompagnée de stands d'échange avec les soignants et les bénévoles. A Genève, les Hôpitaux universitaires (HUG) accueilleront eux le public mardi. Au programme, la présentation d'une couveuse équipée et des ateliers.

Des bénévoles en soutien

Les parents de prématurés peuvent aussi bénéficier du soutien de bénévoles ayant vécu des expériences similaires. En Suisse romande, l'association «Né Trop Tôt» assure des permanences et des visites au sein des unités de néoatologie ou dans les espaces dédiés aux familles.

Elle dispose d'antennes dans les hôpitaux de Lausanne, Neuchâtel, Fribourg et Genève et propose des suivis personnalisés, les difficultés rencontrées par les familles concernées s'étendant souvent bien au-delà du séjour à l'hôpital. Un bébé est considéré comme prématuré lorsqu’il naît avant 37 semaines d’aménorrhée.

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