Armasuisse a indiqué vendredi que la Suisse rejoignait un programme de l'OTAN concernant l'acquisition commune de munitions. Le but est d'améliorer les capacités de défense du pays.

Berne élargit sa coopération avec l'OTAN sur les munitions

Berne élargit sa coopération avec l'OTAN sur les munitions

Renforcer la capacité de défense

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse a rejoint le programme «Ammunition Support Partnership» (ASP) de l'OTAN pour l'acquisition commune de munitions. L'adhésion vise à réduire les coûts et les délais de livraison, communique vendredi armasuisse.

Le programme est géré par l'Agence OTAN de soutien et d'acquisition (NSPA). Il couvre plus de 2000 types de munitions pour les forces terrestres, aériennes et maritimes.

Compatible avec la neutralité

Cette participation ouvre les appels d'offres de la NSPA aux entreprises industrielles suisses. «Cela renforce la base technologique et industrielle en matière de sécurité et donc la capacité de défense de la Suisse», précise le communiqué.

La coopération est jugée compatible avec la neutralité. La Suisse peut se retirer de l'accord si un Etat partenaire est impliqué dans un conflit armé.

La Suisse collabore déjà avec la NSPA depuis 1996. Elle participe aux partenariats de soutien pour les missiles air-air, le missile de défense contre avions Stinger ainsi que le système de défense aérienne Patriot.