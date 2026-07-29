DE
FR

Huit mois après les faits
Dix motards dénoncés au Tessin après un rassemblement non-autorisé

Dix jeunes motards, âgés de 16 à 22 ans, ont été dénoncés pour de graves infractions routières Celle-ci avaient été commises lors d'un rassemblement illégal à Stabio le 7 décembre 2025.
Publié: il y a 36 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 17 minutes
Dix motocyclistes ont été identifiés et dénoncés pour graves infractions routières au Tessin. (Image d'illustration)
Photo: PIUS KOLLER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Dix motocyclistes ont été identifiés et dénoncés pour grave infraction à la loi sur la circulation routière au Tessin. Ils avaient participé à un rassemblement non autorisé de motards à la fin de l'année dernière dans la zone industrielle de Stabio, dans le sud du canton.

L'évènement avait été organisé par le biais de messages envoyés sur les réseaux sociaux, a indiqué mercredi la police tessinoise dans un communiqué. Il avait rassemblé une centaine de motards qui s'étaient retrouvés le 7 décembre 2025 devant une station-service de Mendrisio, avant de se déplacer en groupe vers Stabio.

Graves infractions

Durant le trajet d'environ six kilomètres, les motards ensuite identifiés avaient commis plusieurs graves infractions au code de la route dont des excès de vitesse, conduite sans permis ni assurance, utilisation de plaques d'immatriculation non autorisées, entre autres infractions à la loi sur la circulation routière.

Les dix motocyclistes dénoncés auprès du Ministère public tessinois et de la Magistrature des mineurs sont âgés de 16 à 22 ans. Deux d'entre eux sont mineurs. Neuf motards se sont vu retirer leur permis de conduire et une moto a été mise sous séquestre.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus