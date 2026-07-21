Un randonneur fait une chute mortelle à Innertkirchen

Un randonneur a été victime d'un accident mortel dimanche en contrebas du glacier de Hiendertellti à Innertkirchen (BE). Il s'agit d'un ressortissant allemand de 70 ans.
La police cantonale bernoise a été informée dimanche vers 12h00 qu'un homme avait chuté dans une crevasse, indiquent mardi le Ministère public de l'Oberland et la police cantonale bernoise dans un communiqué.
Une enquête a été ouverte
La victime était accompagnée d'autres personnes lors de cette randonnée. Le groupe a immédiatement alerté les secours, qui n'ont pu que constater son décès. Une enquête a été ouverte afin de déterminer le déroulement exact et les circonstances de l'accident.
En plus de divers services de la police cantonale bernoise, l'intervention a mobilisé une équipe de la Rega, le Care Team du canton de Berne, plusieurs sauveteurs du Secours alpin suisse ainsi que l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne.