Un randonneur allemand de 70 ans est mort dimanche après une chute dans une crevasse près du glacier de Hiendertellti à Innertkirchen (BE). Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances de l'accident.

Un randonneur fait une chute mortelle à Innertkirchen

Un randonneur fait une chute mortelle à Innertkirchen

Une enquête est en cours

ATS Agence télégraphique suisse

Un randonneur a été victime d'un accident mortel dimanche en contrebas du glacier de Hiendertellti à Innertkirchen (BE). Il s'agit d'un ressortissant allemand de 70 ans.

La police cantonale bernoise a été informée dimanche vers 12h00 qu'un homme avait chuté dans une crevasse, indiquent mardi le Ministère public de l'Oberland et la police cantonale bernoise dans un communiqué.

Une enquête a été ouverte

La victime était accompagnée d'autres personnes lors de cette randonnée. Le groupe a immédiatement alerté les secours, qui n'ont pu que constater son décès. Une enquête a été ouverte afin de déterminer le déroulement exact et les circonstances de l'accident.

En plus de divers services de la police cantonale bernoise, l'intervention a mobilisé une équipe de la Rega, le Care Team du canton de Berne, plusieurs sauveteurs du Secours alpin suisse ainsi que l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne.