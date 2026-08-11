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Débat sur l'afflux de touristes
Faudra-t-il bientôt réserver pour avoir le droit de randonner au Mont-Blanc?

Chaque été, 80'000 randonneurs parcourent le Tour du Mont-Blanc, suscitant des tensions. Un maire français réclame désormais des réservations obligatoires, tandis que la Suisse juge le surtourisme moins marqué.
Publié: 11.08.2026 à 09:22 heures
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Chaque été, près de 80'000 randonneurs se lancent sur le Tour du Mont-Blanc, autour du plus haut sommet des Alpes.
Photo: Shutterstock
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Marian Nadler

Les groupes de randonneurs se succèdent sur les sentiers: chaque été, quelque 80'000 personnes font le tour du plus haut sommet des Alpes. Le Tour du Mont-Blanc traverse la France, l'Italie et la Suisse. Mais pour les habitants de la région, cet afflux touristique est devenu une source de nuisance croissante.

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Comme le rapporte la SRF, des voix réclament désormais des restrictions d'accès, assorties de contrôles et de sanctions. «Quiconque souhaite faire le Tour du Mont-Blanc doit avoir réservé une place dans un refuge ou dans une zone de bivouac autorisée. Si ce n'est pas possible, il faut reporter son projet à l'année suivante», propose notamment Jean-Marc Peillex, maire de la commune française de Saint-Gervais-les-Bains. «Aujourd'hui, on avance en file indienne. Les gens ne voient que les fesses des autres. Ce n'est pas génial», déplore-t-il.

Les défis du Mont-Blanc

Du côté suisse, la situation est jugée moins préoccupante. «Nous ne sommes pas confrontés à une situation de surtourisme marqué», constate Joachim Rausis, président d'Orsières (VS), interrogé par la RTS. Selon lui, la priorité doit être donnée à une meilleure coordination entre la Suisse, l'Italie et la France.

La marge de manoeuvre reste toutefois étroite. La popularité internationale du Tour du Mont-Blanc profite à la région, qui doit parallèlement veiller à ce que son succès ne porte pas atteinte au paysage, aux infrastructures ni à l'expérience de la montagne.

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