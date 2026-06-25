Guy Parmelin ira en visite aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique pour une mission économique. Il assistera également au 16e de finale de l'équipe de Suisse à Vancouver.

Guy Parmelin de passage chez les pays hôtes du Mondial pour une mission économique

Guy Parmelin de passage chez les pays hôtes du Mondial pour une mission économique

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ATS Agence télégraphique suisse

Le président de la Confédération Guy Parmelin se rendra la semaine prochaine aux Etats-Unis et au Canada dans le cadre d'une mission économique et scientifique, ainsi qu'au Mexique pour une mission économique. Guy Parmelin assistera également au match de l'équipe nationale suisse en 16e de finale de la Coupe du monde de football à Vancouver.

Le voyage de la délégation suisse se déroulera du 29 juin au 9 juillet 2026. Les relations économiques entre la Suisse et les Etats-Unis traversent actuellement une période délicate, notamment en raison de la politique douanière américaine, a indiqué jeudi le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

Officiel américain et entreprises suisses au menu

Dans ce contexte, des discussions sont prévues avec le représentant américain au commerce (USTR). Guy Parmelin profitera également de ce déplacement pour mettre en avant les bénéfices mutuels des étroites relations économiques entre la Suisse et les Etats-Unis.

Aux Etats-Unis, le président de la Confédération visitera en outre plusieurs entreprises suisses engagées dans la formation professionnelle ou actives dans des secteurs innovants à forte intensité de recherche. A Washington, des échanges sont également prévus avec des acteurs des domaines de l'intelligence artificielle, de l'aérospatiale et de la mobilité.

Au Canada, Guy Parmelin se rendra notamment à Vancouver. Selon le communiqué, il visitera des instituts de recherche qui collaborent étroitement avec des partenaires suisses. Il entend également discuter d'un éventuel renforcement de la coopération scientifique entre la Suisse et le Canada.

De passage au Mondial de foot

A Vancouver, le président de la Confédération assistera le 2 juillet (3 juillet à 5h, heure suisse) au match des seizièmes de finale de la Coupe du monde de football disputé par l'équipe de Suisse.

Au Mexique, Guy Parmelin rencontrera la présidente Claudia Sheinbaum. Ce déplacement vise à consolider et à développer les relations économiques et scientifiques entre la Suisse et les pays d'Amérique du Nord et centrale.

La modernisation de l'accord de libre-échange entre l'AELE et le Mexique, en vigueur depuis près de 25 ans, demeure un objectif à moyen terme, précise le DEFR. Le président de la Confédération profitera également de ce voyage pour évaluer les possibilités de faire avancer la révision de cet accord.