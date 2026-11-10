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Dommages de 835'000 francs
Scandale à Mitholz: un patron condamné pour pollution

Le patron d'une entreprise bernoise a été condamné à 10 mois de prison avec sursis pour avoir déversé illégalement des matériaux pollués à Mitholz entre 2016 et 2017, causant des dommages de 835'000 francs.
Publié: il y a 6 minutes
Le tribunal pénal économique condamne un transporteur bernois pour avoir souillé la carrière.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le patron d'une entreprise bernoise de transport a été condamné mardi à une peine de prison de 10 mois avec sursis pour avoir déposé illégalement durant des années de matériaux pollués dans la carrière de Mitholz, non loin du site touristique du Blausee. Le tribunal pénal économique bernois l'a reconnu coupable de faux en écriture et de dégradation de biens.

L'entrepreneur était accusé d'avoir réceptionné des boues légèrement contaminées et des matériaux inertes provenant notamment des déblais du tunnel du Lötschberg et de ne pas les avoir éliminés correctement dans des décharges. Il aurait facturé aux entreprises les coûts plus élevés liés à une élimination selon les prescriptions légales.

Affaire «Blausee»

Dans son réquisitoire, le procureur avait déclaré avoir recensé 139 chargements illégaux déversés à la décharge de Mitholz entre 2016 et 2017. Il avait réclamé une peine de prison de deux ans assortie du sursis. L'avocat avait demandé une peine pécuniaire avec sursis de 66 jours amende à 110 francs.

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L'accusé devait notamment répondre d'escroquerie pour un montant total d'environ 90'000 francs, de dégradation qualifiée de biens causant un préjudice d'environ 835'000 francs et d'infraction à la loi sur la protection des eaux.

Ce procès s'inscrit en marge de l'affaire dite «Blausee», du nom de ce lac de l'Oberland Bernois situé en contrebas de la carrière. Les propriétaires de ce site touristique, qui abrite aussi un élevage piscicole, avaient laissé entendre que des substances polluantes auraient pu s'échapper de la carrière, provoquant la mortalité massive des poissons.

Lors de la lecture du verdict mardi, le président du tribunal pénal économique a souligné que cette procédure ne permettait pas de déterminer la cause de la mort des truites de l'élevage du Blausee. Il est toutefois clair, selon le tribunal, que les actes de l'accusé n'ont pas entraîné la mort des poissons.

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