Miser sur l'innovation
Les hôpitaux suisses doivent améliorer leur productivité

Les hôpitaux suisses ont augmenté leurs prises en charge en 2024, mais leur productivité stagne, selon PwC. L'expert-conseil recommande d'investir dans l'innovation et la numérisation pour améliorer l'efficacité, malgré une rentabilité opérationnelle en hausse à 4,5%.
PwC constate la situation financière fragile des établissements.
Photo: Getty Images
En 2024, les hôpitaux suisses ont augmenté le nombre de prises en charge, mais la productivité stagne, selon la société d'expert-conseils PwC. Le cabinet d'audit recommande de miser sur l'innovation, en particulier la numérisation, pour améliorer l'organisation du travail.

La rentabilité opérationnelle des hôpitaux a atteint 4,5% l'an dernier soit près d'un point de pourcentage de mieux qu'en 2023, indique la dernière analyse de PwC Suisse sur la santé financière des hôpitaux, publiée lundi.

La principale raison de cette amélioration réside dans l'augmentation du nombre de prestations, en progression de 2,4% dans le domaine stationnaire, et d’environ 5% dans le domaine ambulatoire. En revanche, la productivité n'a augmenté que de 0,3% l’année dernière, une valeur nettement inférieure à la moyenne à long terme.

Le bureau d'expert-conseils note le manque d’investissements dans les technologies de l’information, les infrastructures et la modernisation des processus. Il liste comme solution la planification numérique des rendez-vous, la gestion des admissions et des sorties ou la standardisation des traitements.

Soutien record des propriétaires

Enfin, PwC constate la situation financière fragile des établissements. Il y a bien eu des hausses de tarifs ces dernières années, mais l'inflation cumulée en a atténué les effets. Résultat: les hôpitaux ne parviennent pas à compenser entièrement la hausse des charges de personnel, d’énergie et de matériel.

L'apport financier des cantons et autres bailleurs de fonds est dès lors essentiel. Les propriétaires ont apporté un soutien record totalisant plus d'un milliard de francs en 2024, permettant de stabiliser les bilans. «Mais ils ne remplacent pas les ajustements nécessaires à long terme au niveau des processus et de la structure des hôpitaux», estime PwC.

L'étude se base sur les comptes annuels de 44 hôpitaux de soins aigus de différentes tailles, répartis dans presque tous les cantons. Elle a en outre passé en revue douze établissements psychiatriques.

