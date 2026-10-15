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Bonne nouvelle
Migros renouvelle sa CCT et améliore le sort de ses salariés

Migros améliore les conditions de travail de 51'000 employés dès 2027. Temps de travail réduit à 41 heures avec salaire inchangé et prestations étendues en cas de maladie.
Publié: il y a 19 minutes
Migros a signé sa nouvelle convention collective nationale de travail pour la période 2027-2031.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Migros et ses partenaires sociaux ont renouvelé la convention collective nationale de travail pour les années 2027 à 2031 et ont arrêté les mesures salariales pour 2027. Les collaborateurs bénéficient ainsi de meilleures conditions d'emploi, indique le groupe jeudi. A l’avenir, près de 51'000 collaborateurs seront soumis à la CCNT de Migros, soit environ 9% de plus qu’auparavant, a souligné le groupe orange dans un communiqué.

Dans le cadre du renouvellement de la convention collective nationale de travail (CCNT), Migros et ses partenaires sociaux abrogent les accords sectoriels existants dans les domaines de la logistique et de la boucherie-charcuterie. De nombreux collaborateurs travailleront ainsi à l’avenir 41 heures par semaine au lieu de 43, pour un salaire identique. La nouvelle CCT nationale instaure notamment des conditions plus uniformes au sein du groupe Migros, a-t-on ajouté.

Meilleurs salaires

La CCT cantonale s’applique désormais indépendamment du taux d’occupation. Pour la première fois, même les personnes travaillant à moins de 20% sont inclues dans cette convention, à l'exception des formateurs. En cas de maladie ou d’accident, des prestations uniformes s’appliquent également: le salaire net intégral est versé pendant 90 jours maximum, puis 80 % du salaire brut.

En plus des augmentations salariales spécifiques à chaque entreprise, Migros investira 1,6% de la masse salariale en 2027 au profit de ses collaborateurs. Pour le secteur du commerce de détail alimentaire, ces fourchettes vont jusqu’à 0,3%, tandis que pour tous les autres secteurs, elles vont jusqu’à 0,7%.

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