Dès 2028, Buonvicini gérera l'importation de fruits et légumes pour Migros. Le projet, réparti entre Stabio et Münchenstein, s'achèvera en 2030 sans suppression de postes.

Migros chamboule sa logistique pour les fruits et légumes

Migros chamboule sa logistique pour les fruits et légumes

ATS Agence télégraphique suisse

Migros repense la logistique d'importation de ses fruits et légumes: à partir de 2028, Buonvicini prendra ce domaine en charge pour le compte du détaillant orange. Aucune suppression de postes n'est prévue.

Le nouveau système logistique s'appuiera sur deux pôles: le site sud existant à Stabio, au Tessin, et un site nord à Münchenstein, dans la canton de Bâle-Campagne, appartenant à la coopérative Migros Bâle, précise mardi un communiqué.

Projet étalé jusqu'en 2030

Afin de créer les surfaces dont Buonvicini aura besoin à Münchenstein, le distributeur orange prévoit de transférer à la coopérative Migros Aare l'ensemble des activités logistiques de son homologue Migros Bâle.

La plateforme logistique existante à Schönbühl, près de Berne, pourra ainsi être utilisée. Le projet devrait s'étaler jusqu'en 2030. Migros ajoute encore dans son communiqué que l'ensemble des collaborateurs concernés «recevront des propositions appropriées pour la suite».