Dans une Migros zurichoise, des dattes affichent Israël comme origine sur l'emballage, mais «Palestine» sur l'étiquette. S'agit-il d'une simple erreur ou d'un geste volontaire ?

Nathalie Benn

Un lecteur de Blick a fait une découverte pour le moins surprenante dans un supermarché Migros à Ulster, dans le canton de Zurich. Désireux d'acheter quelques dattes lors de ses courses hebdomadaires, il parcourt l’assortiment du rayon fruits.

Mais lorsqu'il tombe sur le paquet de 300 grammes de dattes Medjool de la Fresca, il s'arrête net: sur l'emballage, le pays d'origine indiqué est Israël, tandis que l'étiquette de prix – de couleur jaune vif et munie du logo «prix bas» – indique... la Palestine.

Simple erreur humaine? Ou acte politique délibéré? Interrogée par Blick, Migros évoque une simple méprise. «L’origine correcte des dattes Medjool est Israël, comme cela est clairement indiqué sur l’emballage», souligne un porte-parole. «Nous regrettons vivement cette erreur et avons immédiatement pris des mesures pour corriger l’indication dans la filiale concernée.»

Sujet très épineux

Ce couac aurait sans doute été moins remarqué s’il ne concernait pas un sujet aussi sensible. Le conflit au Moyen-Orient reste un terrain délicat pour les entreprises, où les débats sont toujours passionnés.

La Suisse ne reconnaît pas officiellement la Palestine comme Etat, contrairement à certains pays européens, comme la France, l’Espagne ou l’Irlande. En octobre 2025, le Parti socialiste avait lancé une initiative populaire pour en demander autant à la Confédération. Selon un sondage Sotomo, une majorité de la population y serait favorable.

Israël, un marché incontournable

En ce qui concerne plus particulièrement le marché des dattes, Israël occupe une place de premier plan. En 2025, la production nationale a atteint environ 65’000 tonnes, avec des exportations en hausse de 20% par rapport à l’année précédente. Pour la variété Medjool, très prisée, le pays est même le premier producteur mondial, avec quelque 55’000 tonnes par an. Plus de la moitié des dattes Medjool vendues dans les supermarchés européens proviennent d’Israël.

Récemment, les exportations israéliennes de dattes ont toutefois suscité des critiques. Des ONG accusent le pays de brouiller volontairement l’origine de certains produits. Des dattes issues de colonies israéliennes en Cisjordanie occupée seraient ainsi étiquetées de manière trompeuse afin d’éviter des boycotts et d’éventuelles pertes financières. Migros assure pour sa part que ses dattes Medjool Fresca proviennent bel et bien d’Israël et non de Cisjordanie.