Bénéfice net en recul
Banque Migros a souffert de la baisse des taux en 2025

Le bénéfice net de Banque Migros a reculé de 2,1% en 2025, atteignant 276,2 millions de francs. Malgré la baisse des taux, le résultat des commissions a progressé de 2,4% à 128,1 millions.
Publié: 09:06 heures
Le bénéfice net de Banque Migros a reculé de 2,1% en 2025, atteignant 276,2 millions de francs.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Banque Migros vu son bénéfice net fléchir de 2,1% l'an dernier à 276,2 millions de francs. Le bras financier du géant orange explique qu'il a continué à faire face à un environnement conjoncturel difficile marqué par la baisse des taux directeurs. Principal contributeur à sa rentabilité, le résultat net des opérations d'intérêts est resté stable à 599,2 millions, indique un communiqué paru mardi. Le résultat des opérations de commissions a lui gagné 2,4% à 128,1 millions, expliqué principalement par l'évolution positive dans le domaine des placements. Le négoce a de son côté rapporté 76,5 millions, soit 3,6% de plus.

Le produit d'exploitation s'est inscrit à 814,4 millions, soit 1,0% de plus. Le ratio coûts/revenus est passé de 50,7% à 52,2%. Les dépôts-titres de la clientèle ont ainsi progressé de 8,8% à 18,3 milliards. Le volume de prêts à la clientèle s'est monté à 51,54 milliards de francs, à la faveur d'une hausse de 2,7% des créances hypothécaires à 48,19 milliards. Les dépôts de la clientèle ont progressé de 0,3% à 45,85 milliards.

Le nombre de clients est de 1,23 million (+4,2%). Pour 2026, Banque Migros s'attend à «de grosses incertitudes économiques et géopolitiques» sans donner de perspectives chiffrées. La direction se dit bien positionnée et entend s'appuyer sur sa «diversification et forte couverture en capitaux propres».

