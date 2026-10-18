Migros accorde de nouvelles prestations à plus de 51’000 employés, dont un rabais de 10% sur leurs achats. En coulisses, le groupe prépare aussi une possible réorganisation des coopératives régionales.

Migros annonce une bonne nouvelle pour ses employés, sur fond de réforme explosive de ses coopératives

Migros annonce une bonne nouvelle pour ses employés, sur fond de réforme explosive de ses coopératives

Que va-t-il se passer à la prochaine réunion des cadres du groupe?

En bref Désormais, 10% de rabais sur les achats seront accordés pour les employés de Migros

Les bouchers et les logisticiens devront travailler moins longtemps

L'organisation de Migros est sur le point d'être remaniée: les dix coopératives régionales sont mises à l'épreuve

Ulrich Rotzinger

A première vue, l'annonce a des airs de bonne nouvelle pour les salariés. Plus de 51’000 collaborateurs du plus grand employeur de Suisse bénéficieront bientôt d’un rabais de 10% sur leurs achats dans les supermarchés Migros. La réduction sera créditée sous forme de points Cumulus, le programme de fidélité du groupe.

La décision, qui comprend d’autres améliorations pour le personnel, a été faite jeudi 15 octobre dans des communications des partenaires sociaux. De quoi se réjouir? Pas si vite. Une autre échéance approche: le 27 octobre, les cadres du groupe Migros se réuniront dans la halle industrielle historique ABB StageOne, à Zurich-Oerlikon.

La CCT Migros apporte des améliorations Migros et les partenaires sociaux se sont entendus sur une nouvelle convention collective nationale de travail. La CCT entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique pendant les cinq prochaines années. Elle apporte des conditions plus uniformes et des améliorations pour des milliers d’employés: Désormais, la CCT s’applique également aux collaborateurs travaillant à moins de 20 %

Elle couvre 51'000 des quelque 92'000 employés au total

Dans la transformation de la viande et la logistique, le temps de travail hebdomadaire passe de 43 à 41 heures – le salaire reste inchangé

Les collaborateurs bénéficient désormais d’une remise de 10 % sur leurs achats dans les supermarchés Migros (sous la forme de points Cumulus multipliés par 10) «Nous sommes satisfaits du résultat», déclarent la Société suisse des employés de commerce et la Fédération du personnel de la boucherie. Migros et les partenaires sociaux se sont entendus sur une nouvelle convention collective nationale de travail. La CCT entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique pendant les cinq prochaines années. Elle apporte des conditions plus uniformes et des améliorations pour des milliers d’employés: Désormais, la CCT s’applique également aux collaborateurs travaillant à moins de 20 %

Elle couvre 51'000 des quelque 92'000 employés au total

Dans la transformation de la viande et la logistique, le temps de travail hebdomadaire passe de 43 à 41 heures – le salaire reste inchangé

Les collaborateurs bénéficient désormais d’une remise de 10 % sur leurs achats dans les supermarchés Migros (sous la forme de points Cumulus multipliés par 10) «Nous sommes satisfaits du résultat», déclarent la Société suisse des employés de commerce et la Fédération du personnel de la boucherie. Plus

Que va-t-il se passer le 27 octobre?

Lors de cette réunion, le CEO de Migros Mario Irminger pourrait porter le coup de grâce. Selon le portail Inside Paradeplatz, le groupe est à l’heure des choix. «La fin des royaumes régionaux», titre le média, qui affirme que Mario Irminger présentera aux 400 hauts cadres une «fusion» des dix coopératives régionales. Le scénario est explosif, mais probablement exagéré.

Explosif, car une telle réorganisation pourrait coûter leur poste à plusieurs dirigeants régionaux. Elle pourrait aussi entraîner d’importantes suppressions d’emplois parmi le personnel administratif des coopératives.

Un scénario moins radical paraît toutefois plus plausible. Comme chaque année, Mario Irminger devrait présenter le bilan des affaires du groupe, avant de détailler les leviers qu’il compte actionner l’an prochain pour remettre en mouvement le mastodonte orange.

Migros parle de «folles spéculations»

Interrogée, Migros ne dévoile rien du contenu de la réunion des cadres à venir à Zurich-Oerlikon. L'entreprise ne commente pas ce qu'elle qualifie de «folles spéculations». Selon une porte-parole, de telles réunions de direction ont lieu deux fois par an, sont planifiées à l'avance et portent principalement sur les affaires courantes.

Ce n'est pas un secret que Migros, sous la direction de son actuel CEO, cherche à se réorganiser et à gagner en efficacité. Dans cette démarche, les dix coopératives régionales sont elles aussi dans le viseur. Dernièrement, la «NZZ am Sonntag», s’appuyant sur des sources internes, a révélé que le groupe travaillait à une nouvelle structure organisationnelle.

Plusieurs scénarios sont évoqués: ramener le nombre de coopératives régionales de dix à trois, voire les fusionner en une seule entité. C’est le modèle adopté par son concurrent Coop il y a déjà 25 ans. Interrogée par Blick, la porte-parole de Migros refuse toutefois de commenter ces hypothèses.

Elle renvoie à la Vision 2035, adoptée par le groupe l’an dernier, qui prévoit notamment de poursuivre son développement organisationnel. «Rien n’a changé à ce sujet», assure-t-elle.

Impossible sans l'approbation des coopérateurs

Toutefois, la direction de Migros, autour de Mario Irminger, ne peut pas décider seule d’une telle réorganisation. Toute modification de la structure des coopératives régionales doit être soumise à une votation générale, à laquelle participent les 2,3 millions de coopératrices et coopérateurs. Pour faire passer une fusion, par exemple, une majorité des deux tiers est nécessaire.

La disparition des coopératives régionales ne se jouera donc pas lors de la réunion des hauts cadres. Mario Irminger pourrait néanmoins profiter de l’occasion, dans deux semaines, pour rallier les derniers sceptiques à son projet. Les cadres seraient ensuite chargés de défendre cette ligne dans leurs régions respectives.