Un Somalien de 23 ans a été condamné à 18 ans de prison pour meurtre par le Tribunal fédéral. En 2022, il avait tué une connaissance qui lui devait 400 francs et s'était moquée de lui.

Un Somalien a été condamné pour meurtre par le Tribunal fédéral

Un Somalien a été condamné pour meurtre par le Tribunal fédéral

ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal fédéral a définitivement condamné pour meurtre un Somalien qui était âgé de moins de 19 ans au moment des faits. En avril 2022, il avait mortellement poignardé une connaissance avec un couteau de cuisine. La victime lui devait 400 francs et s'était moquée de lui.

Les juges de Mon-Repos confirment l'arrêt de la Cour suprême du canton de Berne, selon lequel le requérant avait l'intention de tuer sa connaissance. Il l'a poignardée à plusieurs reprises avec un couteau de cuisine. Même lorsque la victime a tenté de s'enfuir avant de s'effondrer au sol, il lui a encore porté un coup de couteau.

Comme le relève également l'arrêt du Tribunal fédéral publié jeudi, le condamné a rangé le couteau dans la poche de sa veste après les faits avant de s'emparer du téléphone portable de la victime, qui gisait au sol. Il a ainsi été condamné non seulement pour meurtre, mais aussi pour vol.

La peine prononcée est de 18 ans de prison. Le tribunal a en outre ordonné son expulsion du territoire helvétique pour une durée de 15 ans. Devant le Tribunal fédéral, le Somalien demandait à être condamné pour homicide volontaire à une peine privative de liberté de six ans au plus. Il sollicitait également la suspension de cette peine au profit d'une mesure destinée aux jeunes adultes.

Chassé de l'appartement

Selon les juges, cette demande ne pouvait toutefois pas être admise. Les faits relèvent clairement du meurtre et la peine de 18 ans est proportionnée à la gravité du crime. Une mesure destinée aux jeunes adultes est limitée à quatre ans au maximum, soit une durée largement inférieure à la peine d'emprisonnement prononcée.

Devant le Tribunal fédéral, le jeune homme a une nouvelle fois soutenu qu'il n'avait pas voulu tuer sa connaissance. Il a affirmé avoir perdu le contrôle de lui-même et ne plus avoir su ce qu'il faisait. Un argument que les juges n'ont pas retenu. La Cour suprême bernoise a démontré que, compte tenu de la violence des coups de couteau, le recourant devait s'attendre à entraîner la mort de la victime.

Le jour des faits, l'auteur avait aperçu sa victime par hasard à l'arrêt de tram situé devant son domicile. Il était alors retourné dans son appartement pour s'emparer d'un couteau de cuisine avant de ressortir et de se précipiter sur sa connaissance. Surprise par l'attaque, la victime n'avait eu aucune possibilité de se défendre. (Arrêt 6B_636/2025 du 6 juillet 2026).