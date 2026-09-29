Vaud débloque 30 millions pour secourir ses éleveurs

Les éleveurs vaudois touchés par la sécheresse de l'été 2026 recevront 30 millions CHF d'aide. Le Grand Conseil a approuvé mardi une initiative du PLR pour soutenir 2700 exploitations agricoles en difficulté.

ATS Agence télégraphique suisse

Les éleveurs vaudois impactés par la sécheresse de l'été 2026 vont bénéficier d'une aide exceptionnelle de 30 millions de francs pour maintenir leur exploitation. Les députés ont accepté le renvoi direct au Conseil d'Etat d'une initiative issue des rangs du PLR.

Pâturages qui souffrent, herbes jaunies et bêtes redescendues prématurément en plaine, la situation cet été sur les alpages était «très triste à voir», a déclaré l'initiant Pierre-François Mottier mardi en plénum. En outre, «les réserves qui auraient dû permettre de nourrir les animaux durant l'hiver sont déjà entamées et les éleveurs doivent acheter du fourrage», a-t-il ajouté.

Ces coûts supplémentaires peuvent mener les éleveurs à réduire leur cheptel. L'aide prévue par l'initiative doit permettre à ces paysans «qui ont subi un choc exceptionnel» de continuer. Selon Pierre-François Mottier, environ 2700 exploitations sont concernées, pour une surface agricole de quelque 105'000 hectares. «L'aide reviendrait à environ 11'000 francs par exploitation», a-t-il précisé.

«Ciblée et contrôlée»

L'aide se veut «ciblée et contrôlée». Les 30 millions doivent être répartis en trois volets: six millions pour un montant forfaitaire par exploitation et neuf millions pour un soutien en fonction des surfaces fourragères de l'exploitation. Les 15 millions restants doivent aller aux exploitations ayant subi les pertes ou les charges les plus importantes «sur la base de justificatifs».

L'initiant demandait une prise en considération immédiate. «Les exploitants doivent aujourd'hui prendre des décisions qui auront des conséquences financières durant les prochains mois», a-t-il plaidé.

Tout l'hémicycle s'est montré sensible à la thématique. La députée de la gauche radicale, Mathilde Marendaz, a cependant trouvé «cocasse» qu'à droite, «on sabre un jour les recettes de l'Etat et que le lendemain on vienne quémander une aide d'urgence pour les agriculteurs», a-t-elle déclaré en référence au récent vote sur l'initiative fiscale des 12%.

Pansement dénoncé

Les Verts demandaient un renvoi en commission, afin de pouvoir venir en aide à toutes les branches de l'agriculture ayant souffert de la sécheresse et pas seulement à l'élevage. La socialiste Muriel Thalmann a demandé pour sa part une «véritable stratégie» face au changement climatique. «Venir sans arrêt avec un pansement ne résout pas le problème», a-t-elle déclaré.

Représentée en son absence par le conseiller d'Etat Roger Nordmann, la ministre vaudoise de l'agriculture, Valérie Dittli, demandait également le renvoi en commission.

Au moment du vote, les députés ont accepté le renvoi direct au Conseil d'Etat par 91 voix pour, 7 contre et 37 abstentions. Ils ont au passage accepté à l'unanimité une résolution de l'écologiste Didier Lohri demandant qu'une part de l'enveloppe soit allouée au secteur végétal et maraîcher touché par la sécheresse.