Les sols asséchés auront bientôt droit à un peu d’eau. Une vague de pluie va balayer la Suisse dès mercredi. Mais selon les prévisions, l’épisode devrait déjà s’essouffler ce week-end.

La pluie revient en force et va gagner en intensité ce jeudi

La pluie revient en force et va gagner en intensité ce jeudi

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Après une longue période de sécheresse, la pluie arrive en Suisse

Dès mercredi, elle touchera la Suisse romande et le Tessin, puis toutes les régions jeudi

Le temps se rafraîchira, avec de la neige dès 1800 mètres; le soleil devrait revenir dimanche

Mattia Jutzeler

Des sols asséchés et des lacs à un niveau bien bas: les conséquences du manque de pluie de ces derniers mois sont clairement visibles dans toute la Suisse. Mais un changement temporaire semble enfin se profiler.

Selon Meteo News, une vague de pluie va balayer la Suisse dès mercredi après-midi, touchant en premier le Tessin et la Suisse romande. L’est du pays profitera encore d’un temps ensoleillé, avec des températures pouvant atteindre 25 degrés.

Baisse des températures

Jeudi, la pluie gagnera encore en intensité. Dès la matinée, elle fera son retour en Suisse romande, avant de s’étendre progressivement à l’ensemble du pays au fil de la journée.

Selon MeteoNews, les précipitations seront surtout abondantes le long des Alpes et en montagne. Avec cette dégradation, les températures chuteront nettement, ne dépassant probablement pas 15 degrés. De la neige pourrait même tomber dès 1800 mètres en soirée.

Un répit de courte durée

La vague de pluie soulagera-t-elle donc réellement la sécheresse persistante? Plutôt non. Selon les prévisions à huit jours de MétéoSuisse, la pluie cessera au plus tard durant le week-end. Dès dimanche, il faudra alors probablement s'attendre à un temps plutôt ensoleillé. Ces prévisions restent toutefois incertaines et peuvent encore changer.