Zurich et Lucerne ont vu leurs premiers flocons le 25 novembre, en avance sur la moyenne historique. Un centimètre de neige fraîche a suffi pour inscrire cette date dans les statistiques.

Les premiers flocons sont tombés en plaine, que nous réserve la saison?

Les premiers flocons sont tombés en plaine, que nous réserve la saison?

ATS Agence télégraphique suisse

La neige a fait sa première apparition en plaine cette semaine. Un coup d'œil aux données de MétéoSuisse montre que le Bonhomme Hiver a ainsi respecté son calendrier presque à la lettre. MétéoSuisse a enregistré le 25 novembre le premier jour de neige pour Zurich et Lucerne. Pour entrer dans la statistique, il faut que l'apport de neige fraîche soit d'au moins un centimètre.

La neige est arrivée à Zurich avec trois jours d'avance par rapport à la moyenne pluriannuelle. Statistiquement, la première neige mesurable y tombe le 28 novembre. A Lucerne, ainsi qu’à Berne et à Bâle, cela se produit généralement le 2 décembre; à Neuchâtel, le 4 décembre; et à Genève, seulement le 17 décembre.

Vers un hiver rigoureux ?

On ne peut toutefois pas dire si cette arrivée de la neige conforme au calendrier sera suivie d’un hiver rigoureux. Début novembre, il a bien été question d'un affaiblissement significatif du vortex polaire qui faisait penser à un hiver extrême à venir.

Mais MétéoSuisse a indiqué en début de semaine que le tourbillon stratosphérique s'était stabilisé entretemps. Cet événement ne fournit donc aucune indication fiable sur la suite de l'hiver.

D'octobre à avril

Les séries de mesures historiques montrent à quel point le début de l’hiver peut varier. A Lucerne et à la station de mesure de Zurich-Fluntern, les premières chutes de neige mesurables sont tombées dès le 7 octobre lors de l’hiver 1936/37. Il s’agit de la date la plus précoce depuis le début des séries de mesures en 1931.

A l’autre bout, certains hivers ont commencé vraiment très tard: à Zurich, lors de l’hiver 1989/90, les amateurs de neige ont dû patienter jusqu'au 11 février pour voir tomber les premiers flocons. A Lucerne, lors de la saison 2021/22, il a même fallu attendre le 1er avril 2022 pour avoir au moins un centimètre de neige fraîche. Il y a aussi eu des hivers où Lucerne n’a pas connu de neige fraîche tout court: ce fut le cas lors des saisons 2013/14 et 2019/20.