Les Léonides atteindront leur pic dans la nuit de mardi à mercredi. Mais en Suisse, les nuages risquent de gâcher le spectacle.

Les Léonides culminent cette nuit: les nuages vont-ils gâcher le spectacle?

Les Léonides culminent cette nuit: les nuages vont-ils gâcher le spectacle?

En bref Que sont les Léonides?

Le point culminant aura lieu mardi et mercredi, visibles jusqu'au 30 novembre.

Les nuages et la tempête réduisent la visibilité en Suisse

Wiebke Köhne

Chaque année, du 6 au 30 novembre, les Léonides illuminent le ciel d’étoiles filantes. Cette fois, leur pic d’activité est attendu dans la nuit du 17 au 18 novembre. D’où viennent ces étoiles filantes et quelles sont les chances de les apercevoir en Suisse? Blick fait le point.

1. Que sont les Léonides?

À l'instar des célèbres Perséides, les Léonides sont un essaim de météores. Comme l'explique le magazine scientifique Geo, elles proviennent de la comète Tempel-Tuttle. Le mécanisme est simple: une fois par an, entre le 6 et le 30 novembre, l’orbite terrestre croise la traînée de poussière laissée par cet astre. Ces particules entrent dans l’atmosphère à environ 70 kilomètres par seconde et produisent les traînées lumineuses que l’on appelle étoiles filantes. Les Léonides doivent leur nom à la constellation du Lion, d’où elles semblent surgir.

2. Où peut-on les observer au mieux?

La deuxième moitié de la nuit est la plus propice à l’observation. La constellation du Lion est alors déjà au-dessus de l’horizon. Pas besoin de jumelles ni de télescope. L’idéal est de s’éloigner des lampadaires et des bâtiments éclairés et de scruter le ciel à l’œil nu.

En Suisse, encore faudra-t-il que les nuages laissent une ouverture. «Aujourd’hui comme demain, le temps sera instable», explique Roger Perret, de MeteoNews, à Blick. Le ciel devrait rester largement couvert, malgré quelques éclaircies. «Les chances d’apercevoir quelque chose ne sont pas bonnes.» Dans certaines régions, les conditions pourraient même être dangereuses. La Confédération a émis une alerte à la tempête pour plusieurs régions.

3. Qu'est-ce qui rend les Léonides si particulières?

Les Léonides sont connues pour leurs étoiles filantes particulièrement brillantes, dont certaines laissent de longues traînées lumineuses. Cette année, l’activité devrait toutefois rester modeste. Selon le portail scientifique «Spektrum», on peut s’attendre à une quinzaine de météores par heure dans des conditions idéales.

Certaines années, le spectacle est bien plus impressionnant. La comète Tempel-Tuttle passe au plus près du Soleil environ tous les 33 ans. Lorsque la Terre traverse une zone particulièrement dense de poussière laissée par la comète, le rythme peut dépasser 1000 météores par heure. Le prochain passage de Tempel-Tuttle au plus près du Soleil est prévu en 2031, mais cela ne garantit pas une pluie d’étoiles filantes de cette ampleur.