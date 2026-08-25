Après des semaines de sécheresse, des orages ont traversé la Suisse dans la nuit du 24 au 25 août. Si la situation des sols s'améliore légèrement grâce à la pluie, les couches profondes restent sèches.

Un petit coup de chaud, un front froid et une dégradation orageuse

Un petit coup de chaud, un front froid et une dégradation orageuse

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Des orages isolés ont apporté des pluies abondantes en Suisse dans la nuit de lundi à mardi, améliorant légèrement la sécheresse persistante. Les températures estivales atteindront 30°C mercredi et jeudi, avant l'arrivée d'un front froid vendredi qui apportera des averses et des orages locaux.

Malgré les précipitations récentes, les sols restent secs en profondeur et les niveaux des lacs sont encore bas. Selon le météorologue Roger Perret, il faudrait deux à trois semaines de pluie continue pour revenir à une situation normale.

Cette semaine, les températures varieront entre 22°C et 30°C au nord, et entre 25°C et 28°C au sud. Le week-end sera plus clément avec des températures agréables allant jusqu'à 26°C, marquant un retour progressif du beau temps.

Daniel Macher

La pluie est enfin de retour et c'est tant mieux! Après une longue période de sécheresse, des orages isolés ont apporté de fortes pluies en Suisse dans la nuit de lundi à mardi. Si le temps s'améliore déjà ce mardi, la météo cette semaine s'annonce mouvementée: des températures estivales laisseront place à un front froid et à un air nettement plus frais en fin de semaine. Ensuite, le temps se stabilisera à nouveau.

Les orages qui ont traversé la Suisse par l'ouest durant la nuit ont provoqué une couverture nuageuse importante et des averses isolées ce mardi matin, notamment dans l'est et le sud du pays, explique le météorologue Roger Perret de MeteoNews. Le temps est déjà sec et partiellement ensoleillé à l'ouest. Au fil de la matinée, la couverture nuageuse s'est progressivement dissipée à l'est et au sud également. Les températures atteindront entre 25 et 27 degrés.

Chaleurs pour mercredi et jeudi

En milieu de semaine, le temps redeviendra estival. De l'air très chaud affluera sur la Suisse, accompagné de vents du sud-ouest en altitude. Le soleil brillera fréquemment au nord des Alpes, avec des températures avoisinant les 30 degrés. Jeudi, le mercure pourrait même dépasser les 30 degrés dans certaines régions, notamment à Genève et dans les vallées exposées au foehn, qui se renforcera sensiblement.

Cerise sur le gâteau: de la poussière du Sahara remontera jusqu'à nous, ce qui pourrait donner au ciel un aspect plus laiteux et atténuer légèrement l'intensité du rayonnement solaire. Au sud, le temps restera plus instable, alternant entre soleil, nuages, averses et orages isolés. Les températures atteindront 27 à 28 degrés.

Cette courte phase de chaleur prendra fin vendredi déjà. Un front froid traversera la région alpine, apportant un temps instable avec des averses et des orages isolés, qui pourraient être violents en Suisse romande, selon MétéoSuisse. Parallèlement, les températures chuteront sensiblement: les maximales n’atteindront que 22 à 24 degrés sur l'ouest du pays.

La pluie ne fait pas tout

Ces précipitations sont une bonne nouvelle pour la flore. Après une longue sécheresse, la situation des sols s'améliore un peu: «La pluie aide un peu les sols secs en Suisse, du moins en surface», explique Roger Perret. Certains cantons ont déjà abaissé leur niveau de risque d'incendie de forêt, et d'autres devraient suivre.

Mais il est encore trop tôt pour crier victoire. «Nous sommes encore loin d'un retour à la normale. Les couches profondes du sol restent sèches et le niveau des lacs est toujours bas.» Selon Roger Perret, la Suisse a besoin de précipitations nettement plus importantes: «Il faudrait qu'il pleuve sans interruption pendant deux à trois semaines pour que la situation revienne à la normale.»

Après un vendredi pluvieux et frais, le temps devrait s'améliorer ce week-end. Samedi devrait déjà redevenir plus clément, avec quelques averses isolées possibles dans les Alpes. Dimanche, le temps devrait se stabiliser davantage dans de nombreuses régions et faire place à un ciel partiellement ensoleillé.

Les températures remonteront pour atteindre un agréable niveau de 24 à 27 degrés en Suisse romande. Après le passage du front froid, l'été repointera donc le bout de son nez.