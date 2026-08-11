Mercredi soir, une éclipse solaire illuminera le ciel. Le photographe Anthony Anex partage ses astuces pour capturer l'événement, du choix du lieu à la configuration parfaite de l'appareil photo.

ATS Agence télégraphique suisse

Photographier une éclipse solaire est un véritable défi. Le photographe de Keystone-ATS Anthony Anex donne ses conseils pour réaliser de bonnes images.

Trouver le bon emplacement

La préparation se fait bien en amont de l'événement astronomique. L'élément primordial est de trouver le bon emplacement. Pour faire son choix, Anthony Anex utilise «PeakFinder». Cette application est capable de calculer la position du Soleil dans un panorama montagneux. Elle permettra donc de voir la position de notre astre peu avant le début de l'éclipse mercredi, en fin de journée.

Une fois l'endroit déterminé, il faudra se rendre sur place pour vérifier effectivement que la vue sera bien dégagée à l'heure à laquelle aura lieu l'éclipse. N'y a-t-il pas un arbre, une habitation, une grue qui masquera en fin de compte le Soleil au dernier moment ?

Trouver le sujet

Il faut aussi décider ce qui se trouvera sur l'image. «Pour une photo impressionnante, il ne faut pas seulement avoir un soleil masqué», souligne Anthony Anex. Un paysage marquant, une chaîne de montagnes ou un édifice bien reconnaissable apportent une valeur ajoutée indéniable à l'image. Il peut aussi être visuellement intéressant d'avoir des personnes sur la photo, afin de souligner l'importance de l'événement.

Trouver les bons réglages

Il n'existe pas de solution universelle pour l'appareil photo. «Afin de trouver les bons réglages, je fais des essais sur les lieux où je serai lors de l'éclipse», indique Anthony Anex.

Qui veut photographier l'éclipse de façon assez détaillée, avec un grand Soleil, pourra le faire avec un téléobjectif de 400 mm. Une distance focale plus grande n'est cependant pas une nécessité. De magnifiques images peuvent aussi être réalisées avec un objectif grand angle, en incluant le paysage alentour.

Il faudra aussi travailler avec un ISO bas, c'est-à-dire diminuer la sensibilité à la lumière du capteur de l'appareil. Le temps d'exposition devra être en rapport avec la luminosité, la phase dans laquelle se trouve l'éclipse et le filtre solaire utilisé.

Se protéger

Le spectacle grandiose qu'offriront la Lune et le Soleil mercredi ne doit cependant pas faire oublier l'essentiel, à savoir protéger ses yeux. Les lunettes de protection doivent, selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), avoir la certification ISO 12312-2:2015.

Fixer directement le Soleil à travers des jumelles, un objectif ou un télescope peut s'avérer extrêmement dangereux, car ces appareils concentrent les rayons du Soleil. Selon l'OFSP, ces appareils, s'ils sont utilisés pour observer l'éclipse, doivent absolument être équipés de filtre ou de film de protection.