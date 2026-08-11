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Une énorme file d'attente
Des centaines de Vaudois s'arrachent les dernières lunettes d'éclipse

A Lausanne, des centaines de personnes ont fait la queue mardi pour acheter des lunettes de protection avant l'éclipse solaire de mercredi. La Lunetterie de Pépinet était l'un des rares magasins encore approvisionnés.
Publié: 11.08.2026 à 12:58 heures
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Dernière mise à jour: 11.08.2026 à 13:22 heures
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A Lausanne, des centaines de personnes ont fait la queue mardi pour acheter des lunettes de protection.
Photo: Auriane Cherpillod
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ATS Agence télégraphique suisse

A la veille de l'éclipse solaire de mercredi, les lunettes de protection se font rares en Suisse romande. Alors que de nombreux magasins étaient déjà en rupture de stock, plusieurs centaines de personnes se sont pressées mardi matin devant la Lunetterie de Pépinet à Lausanne.

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Vers 10h, la file s'étirait dans la rue, avec environ 300 personnes venues tenter leur chance dans l'un des derniers endroits où il était encore possible de se procurer ces lunettes.

«Je suis arrivé il y a une heure vingt environ», a déclaré Nicolas, interrogé par Keystone-ATS alors qu'il faisait la queue pour tenter d'acquérir cinq paires de lunettes, pour lui et ses proches. Le jeune homme reconnaît qu'il ne s'attendait pas à voir autant de monde. «Je pensais que le temps allait peut-être être de dix-quinze minutes», a-t-il dit.

«C'est quand même sympa»

Une surprise partagée par Gaëtan. «Quand je suis arrivé et que j'ai vu qu'il y avait au moins 300 personnes, je me suis dit que ça avait quand même de l'ampleur. Je ne savais pas à quel point des gens en demandaient», a affirmé celui qui regardera l'éclipse depuis le Venoge Festival.

Nicolas, qui sera lui au bord du lac Léman pour observer l'éclipse, avait déjà observé l'éclipse partielle de 2012. «Je ne suis pas un super fan des astres, mais je trouve que c'est quand même sympa de pouvoir voir» ce phénomène.

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