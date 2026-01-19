DE
Du soleil dans les Alpes
«Grâce au foehn, le mercure pourrait atteindre 12 degrés dans les Alpes»

Le mois de janvier a été marqué par le froid, les températures dépassant rarement les 2-3 degrés sur le Plateau. Mais en montagne, le temps ensoleillé pourrait bien prendre des allures de début de printemps dans la semaine à venir.
Publié: 14:08 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 26 minutes
1/2
En janvier 2026, les températures étaient en moyenne inférieures de deux degrés à la norme saisonnière.
Photo: keystone-sda.ch
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia Jutzeler

Jusqu'à présent, le mois de janvier, au niveau météorologique, s'est résumé en un seul mot: froid. Un froid qu'on n'a pas connu depuis longtemps. Les températures ont été d'environ deux degrés inférieures aux normes saisonnières. Au début de la nouvelle année, le thermomètre n'a pas dépassé la barre du zéro degré pendant plusieurs jours d'affilée. Selon les prévisions, ce sera même le premier mois de janvier depuis cinq ans où les températures seront inférieures à la moyenne.

Ce froid persistera ces prochains jours sur le Plateau. Il pourrait toutefois faire un peu plus chaud mardi ou mercredi, si le soleil parvient à percer. Le mercure pourrait alors atteindre, par moments, 5 ou 6 degrés, réchauffant ainsi l'atmosphère. En plaine, la joie ne sera toutefois que de courte durée. Dès jeudi, le brouillard sera très présent et les températures devraient osciller entre 0 et 2 degrés.

Du soleil en montagne

La situation sera bien différente en montagne. Le soleil brillera presque sans interruption, explique Michael Eichmann de Meteo News. Dans les Alpes, on pourrait même croire que le printemps est arrivé en avance. «Grâce au foehn, le mercure pourrait atteindre 12 degrés», ajoute le météorologue. Un temps ensoleillé qui devrait perdurer toute la semaine.

La neige fera-t-elle son retour en Suisse? Des précipitations sont attendues, «principalement au sud et à l'ouest du pays», explique le spécialiste. Le Jura pourrait notamment être recouvert d'un manteau blanc en fin de semaine, la limite des chutes de neige se situant aux environs de 1000 mètres d'altitude. «Il est fort possible qu'il neige même à basse altitude», conclut Michael Eichmann.

