Le pire semble passé, mais le danger d'avalanche reste élevé

Jusqu’à un mètre de neige fraîche est tombé mardi dans les montagnes suisses. L’hiver remet une couche, mais de manière contrastée selon les régions. Après la vague de froid, une perturbation plus douce approche par l’ouest. La limite des chutes de neige y remonte rapidement, alors que l’est du pays continue de voir des flocons tomber jusqu’en plaine. Les températures oscillent entre 2 et 7 degrés. Le sud, lui, profite d’un temps sec et ensoleillé.

En montagne, le danger d’avalanche reste élevé. Les autorités appellent à la prudence, en particulier en dehors des pistes sécurisées.

Avant la hausse des températures attendue à l’ouest, la Confédération met en garde contre des chaussées glissantes. L’alerte concerne l’ensemble du Plateau ainsi qu’une partie des Préalpes. Elle est en vigueur depuis mardi soir et doit durer au moins jusqu’à 8 heures.

L’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) a par ailleurs actualisé son bulletin. Dans de nombreuses régions, le degré de danger 4 sur 5, soit un risque fort, demeure en vigueur.