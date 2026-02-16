De fortes chutes de neige vont ramener l'hiver en Suisse

MétéoSuisse prévoit jusqu'à 60cm de neige fraîche sur les reliefs d'ici mardi soir. Ces chutes s'accompagnent de rafales violentes qui atteindront également la plaine.

Ce lundi, le ciel restera très nuageux en Suisse romande avec des précipitations particulièrement intenses sur le Jura, dans les Préalpes et en Valais. Selon Météosuisse, la limite pluie-neige descendra progressivement de 1200m à 1000m dans la matinée, puis vers 800m dans la soirée. En plaine, les températures varieront entre 4°C le matin et 8°C l'après-midi.

Entre lundi matin et mardi matin, on attend 5 à 20cm de neige fraîche au-dessus de 1200m, 20 à 40cm au-dessus de 1500m, et jusqu’à 60cm au-dessus de 2000m. Durant la journée de mardi, le ciel restera très nuageux avec quelques précipitations, plus fréquentes sur le versant nord des Alpes. La limite pluie-neige, elle, se situera autour de 700m, avec quelques éclaircies sur le Plateau et des passages plus lumineux le long du pied sud du Jura. En plaine, le thermomètre affichera entre 3°C le matin et 7°C l'après-midi.

Vents violents en plaine

Des vents violents d'ouest à nord-ouest balayeront par ailleurs l'ensemble du pays. Au-dessus de 2000m, MétéoSuisse prévoit des rafales pouvant atteindre 120km/h. Les plaines seront également touchées par des vents violents pouvant atteindre 90km/h.

Ces fortes chutes de neige sont dues à un courant tournant de l'ouest vers le nord-ouest au-dessus des Alpes. Celui-ci se situe entre une zone de haute pression au large de la côte atlantique du Portugal et une zone de basse pression au-dessus de la mer du Nord. Il entraîne donc par intermittence de l'air humide au-dessus de la Suisse, où il s'accumule.

Dans les Alpes, le danger d'avalanches reste fort, avec un degré de 4 sur 5. Un appel à la prudence a été lancée par les autorités.