DE
FR

Des vents violents attendus en plaine
De fortes chutes de neige vont ramener l'hiver en Suisse

MétéoSuisse prévoit jusqu'à 60cm de neige fraîche sur les reliefs d'ici mardi soir. Ces chutes s'accompagnent de rafales violentes qui atteindront également la plaine.
Publié: il y a 22 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 17 minutes
1/5
Ce lundi, les précipitations seront particulièrement intenses sur le Jura, dans les Préalpes et en Valais.
Photo: Météo Suisse
DIMITRI_FACE.jpg
sda-logo.jpeg
Dimitri Faravel et ATS Agence télégraphique suisse

L'hiver fait son grand retour: jusqu'à mardi soir, il pourrait tomber jusqu'à 60cm de neige fraîche en Suisse. Ces chutes s'accompagneront de rafales de vent violentes.

Ce lundi, le ciel restera très nuageux en Suisse romande avec des précipitations particulièrement intenses sur le Jura, dans les Préalpes et en Valais. Selon Météosuisse, la limite pluie-neige descendra progressivement de 1200m à 1000m dans la matinée, puis vers 800m dans la soirée. En plaine, les températures varieront entre 4°C le matin et 8°C l'après-midi.

Entre lundi matin et mardi matin, on attend 5 à 20cm de neige fraîche au-dessus de 1200m, 20 à 40cm au-dessus de 1500m, et jusqu’à 60cm au-dessus de 2000m. Durant la journée de mardi, le ciel restera très nuageux avec quelques précipitations, plus fréquentes sur le versant nord des Alpes. La limite pluie-neige, elle, se situera autour de 700m, avec quelques éclaircies sur le Plateau et des passages plus lumineux le long du pied sud du Jura. En plaine, le thermomètre affichera entre 3°C le matin et 7°C l'après-midi.

Vents violents en plaine

Des vents violents d'ouest à nord-ouest balayeront par ailleurs l'ensemble du pays. Au-dessus de 2000m, MétéoSuisse prévoit des rafales pouvant atteindre 120km/h. Les plaines seront également touchées par des vents violents pouvant atteindre 90km/h.

A lire aussi
Le passage du cyclone Gezani fait quatre morts au Mozambique
Après Madagascar
Le passage du cyclone Gezani fait quatre morts au Mozambique
La crue «généralisée» en France «dépasse tous les records»
Pas de retour à la normale
La crue «généralisée» en France «dépasse tous les records»

Ces fortes chutes de neige sont dues à un courant tournant de l'ouest vers le nord-ouest au-dessus des Alpes. Celui-ci se situe entre une zone de haute pression au large de la côte atlantique du Portugal et une zone de basse pression au-dessus de la mer du Nord. Il entraîne donc par intermittence de l'air humide au-dessus de la Suisse, où il s'accumule.

Dans les Alpes, le danger d'avalanches reste fort, avec un degré de 4 sur 5. Un appel à la prudence a été lancée par les autorités.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus